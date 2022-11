Holder fast: Jul med ekskæresten

Mathilde Norholt og hendes eks holder igen i år jul sammen for at gøre det hele lidt nemmere for deres fælles datter

Selvom det snart er to år siden, skuespiller Mathilde Norholt og hendes daværende kæreste, Kristian Errebo Krantz, gjorde det forbi, er det langt fra slut mellem dem.

For selvom de to ikke længere danner par, opfatter de sig fortsat som en familie. Derfor holder de igen i år jul sammen med deres fælles datter Polly.

Det fortalte Mathilde Norholt, da Ekstra Bladet i weekenden mødte den 39-årige skuespiller til Ekko Shortlist Awards 2022.

- Vi er gode venner, og vi er forældre - vi har en dejlig datter. Så det er, som det plejer, og det bliver det ved med at være, sagde hun.

- Også selvom der en dag skulle komme en ny ind i dit liv?

- Ja, bestemt. Familie er familie, slog Mathilde Norholt fast.

Ingen kæreste

Det ser da heller ikke ud til, at der umiddelbart er udsigt til en udfordring af familiekonstellationen.

- Det er ikke sådan noget, jeg beskæftiger mig med, sagde Mathilde Norholt jokende til spørgsmålet fra den fremmødte presse, om hun har fået en ny kæreste.

Sidste år fortalte Mathilde Norholt, at det havde krævet en indsats fra begge parter at nå dertil, hvor hun og ekskæresten kan fejre jul sammen og være glade i hinandens selskab.

- Jeg har mange veninder, bekendte og kollegaer, som ikke kan det, så det er jeg meget glad for. Vi har også arbejdet meget hårdt for det, men vi er rigtig glade, og vi er et godt sted, og det er godt for vores datter, sagde Mathilde Norholt dengang til Ekstra Bladet.

Mathilde Norholt spillede for nylig hovedrollen i musicalen 'Dirty Dancing', mens hun blandt andet også er kendt fra tv-serien 'Lykke'.