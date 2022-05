Holdt forlovelse hemmelig i tre år: Dansk stjernepar gift

Kærligheden er netop blevet forseglet mellem Troels Lyby og Cecilie Stenspil, der lørdag gav hinandens deres ja i Vor Frelsers Kirke i hjertet af København.

Det skete foran celebre gæster som Nicolaj Kopernikus, Flemming Møldrup og Anette Støvelbæk.

Det skriver Billed-Bladet, som har knipset billeder af det nygifte par.

Troels Lyby og Cecilie Stenspil afslørede på Instagram i april, at de faktisk havde været forlovet i tre år, og at brylluppet nu endelig skulle stå den sidste lørdag i maj i 2022.

- En smuk sommeraften for snart tre år siden fik du mit ja, og den 28. maj 2022 siger vi det højt for verden. Størst af alt er kærligheden, skrev Badehotellet-stjernen dengang på det sociale medie.

Cecilie Stenspil er blandt andet kendt for rollen som Helene Aurland i TV 2's hitserie "Badehotellet". (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fantastisk kemi

Troels Lyby og Cecilie Stenspil mødte hinanden i 2012, hvor de spillede ægtepar i musicalen 'Next to Normal' på Nørrebro Teater. I 2014 stod de første gang frem som kærester.

I et interview til Alt for damerne har Cecilie Stenspil tidligere fortalt om kærligheden mellem hende og Troels Lyby.

- Jeg tror af mit hjerte på, at vi havde mødt hinanden, uanset om vi var i samme fag. Der er noget kemi der, som er rigtig fantastisk. En stor genkendelse.

- Nogle gange, når man møder et andet menneske, er der sådan en genklang, sagde hun dengang til magasinet.

Parret har sammen to børn. Sønnen Samuel, der kom til verden i 2018, og datteren Ellinor, der kom til verden i 2020.

Troels Lyby er også far til to voksne børn, som han har fra et tidligere forhold.