Holdt sygdom hemmelig: - Jeg tænkte det var flovt

Smittetallene stiger og stiger, og dermed kommer corona tættere på os alle sammen. Og hvad gør man, hvis man lige har været sammen med sin familie, men føler sig syg nogle dage efter?

Den frygt sidder formentligt i de fleste for tiden, men for skuespilleren Ditte Ylva Olsen var det ikke desto mindre en frygt, der blev til virkelighed.

- Jeg har en kollega, som er smittet (med corona, red.). Vi har alle taget vores forholdsregler, men vi rørte ved noget, som hun også havde rørt ved i torsdags. Jeg tænkte ikke over det, før jeg havde været sammen med min familie, hvor jeg fik ondt i halsen søndag aften, lyder det fra 'Hånd i hånd'-skuespillerinden til Ekstra Bladet.

Sagde det ikke til nogen

Sygdommen tog til i de følgende dage, og Ditte endte med at isolere sig og ligge hjemme i sengen helt alene.

- Jeg sagde det ikke til andre end min kæreste, fordi jeg tænkte, at det var flovt. Men når jeg ser tilbage på det, så er det jo bare for dumt at ligge derhjemme super syg uden at sige det til nogen, lyder det i bagklogskabens ulideligt klare lys.

I forbindelse med Dittes arbejde som skuespiller, har hun taget utallige quick-test, men det var først, da hun fik svar fra den mere sikre PCR-test, at hun turde fortælle sin familie, at hun lå syg, og at det ikke var corona.

Tankerne hobede sig op

- I de dage, jeg afventede svar, hobede tankerne sig op: 'Kyssede jeg min lille niece?', 'Krammede jeg min far, som har astma?', og det var første gang i lang tid, jeg oplevede at have denne frygt. Det var faktisk sådan, at jeg igen lå i min seng og lovede en eller anden gud, som jeg i øvrigt ikke tror på, at jeg aldrig krammer nogen igen, hvis bare jeg slipper for at blive testet positiv, fortæller hun med et grin.

Det fik hende til at gå i tænkeboks - for hun slap med coronaskrækken og var nærmest klar til at løbe ud i verden og kramme sine nærmeste.

'Nu, hvor jeg er frikendt (testet negativ for corona, red.), tænker jeg 'vissevasse', hvor slemt kan det være, skriver hun i et opslag på Instagram.

Slap med skrækken

Det fik den danske skuespillerinde til at drage paralleller, til dengang mange frygtede den uhelbredelige sygdom HIV.

'Jeg kom til at tænke på dengang, man ventede 14 frygtelige dage på svar på HIV-test og hørte sig selv bede: Kære Gud, jeg lover jeg aldrig har sex igen, hvis please, jeg går fri denne gang. For på samme måde har jeg tænkt, jeg var klar på aldrig at kramme, kysse og røre nogen andre mere - hvis bare please, jeg var negativ nu', skriver hun i et opslag på Instagram, som hun har lavet for at minde folk om, at man stadig skal huske afstand og håndspirt.

Ditte Ylva slap med både HIV- og corona-forskrækkelsen, og sidstnævnte har været en reminder om at passe endnu mere på.

- Mere kærlighed, mere ansvar og mere sprit og afstand, slutter hun.