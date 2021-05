Hollywood-gennembruddet ændrede alt

Han har igennem flere årtier bevist sine kvaliteter som skuespiller i et utal af teaterproduktioner og musicals rundt om i landet.

Men det har ikke altid været nemt for skuespiller Caspar Phillipson at kunne bevæge sig mellem flere genre i scenekunsten.

Særligt hvis man som ham også gerne ville prøve kræfter med film.

- Vi er meget hurtige til at sætte hinanden i bås. Der var nogle år, hvor jeg var ham, som lavede musicals. Og det var jo fint, for det er fedt at lave musicals! Men jeg har oplevet, at den bås, som folk sætter dig i, kommer til at stå i vejen, fortæller Caspar Phillipson.

- Den kommer til at farve, hvordan de ser på dig på forhånd, før de overhovedet har mødt dig. Men så er det jo dejligt at sprænge de båse, for det føler jeg, at jeg har gjort nu, siger han.

På billedet ses Caspar Philipson sammen med de andre skuespillere fra 'Marco Effekten'. Foto: Tariq Mikkel Khan

To plus to giver fire

Netop nu er Caspar Phillipson biografaktuel i den nye Afdeling Q-film, 'Marco Effekten', som er den femte filmatisering af Jussi Adler-Olsens uhyre populære thrillerserie.

Se traileren til 'Marco Effekten'

I filmen spiller Caspar Phillipson rollen som Udenrigsministeriets højt profilerede embedsmand Rene Eriksen.

- Rene Eriksen virker jo meget tilforladelig, og det har været superfedt at prøve at spille en rolle, der er raffineret. For publikum kan meget vel have mange tanker omkring ham, og hvad der egentlig lige sker og være i tvivl om svaret længe. Og det elsker jeg. For publikum skal undervejs i filmen virkelig orientere sig, siger Caspar Phillipson.

- En kendt fransk instruktør har engang sagt, at filmen skal sige to plus to, så publikum kan udbryde fire. Sådan har man valgt at arbejde i 'Marco Effekten'.

Internationalt gennembrud

Skuespilleren fik i 2016 sit internationale gennembrud i Hollywood.

Det skete i filmen 'Jackie', hvor skuespillerinden Natalie Portman spillede førstedamen Jacqueline Kennedy, mens Caspar Phillipson portrætterede hendes mand, den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy.

- Den film ændrede spillets regler fuldstændig for mig. Det må man sige, fortæller Casper Phillipson.