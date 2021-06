Thue Ersted Rasmussen fortæller om, hvordan det var at være med i 'Fast & Furious 9'

Der har været fart over feltet hos det danske skuespillertalent Thue Ersted Rasmussen, der er kendt for blandt andet 'Sunday' og 'Sygeplejeskolen'.

Han har nemlig en forholdsvis stor rolle i den nye film i 'Fast & Furious'-franchisen; 'F9', som har premiere 24. juni i Danmark.

Thue Ersted Rasmussen spiller Otto, som er en af skurkene i filmen.

- Hollywood var for sindssygt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Fra 'Sygeplejeskolen' til 'Fast & Furious', hvordan sker det egentlig?

- Min engelske agent ringede og sagde, at hun havde skaffet mig en fed jobansøgning, jeg skulle lave, fortæller Thue Ersted Rasmussen.

Det hele endte med at blive startskuddet til Hollywood-eventyret.

Thue Ersted Rasmussen bor i København med sin kæreste. Foto: Henning Hjorth

Assistentens assistent

Thue Ersted Rasmussen lægger ikke skjul på, at der er stor forskel på de danske kulisser og de amerikanske - men ikke på en dårlig måde.

- Det er klart, at når der er 2000 mennesker på arbejde på én gang, når en film skal produceres, så er der gang i den, fortæller han og uddyber:

- På 'Sunday' eksempelvis kan man som skuespiller godt lige få råd og indflydelse ved at tale med instruktøren. Det var der slet ikke tid til under optagelserne til 'Fast & Furious 9'.

- Her skulle jeg først have fat i assistentens assistent, før jeg kunne tale med nogen som helst. Men det var der også en charme ved, siger han.

Thue Ersted Rasmussen spiller Jonas i 'Sunday'. Foto: Henning Hjorth

Privat kok og chauffør

Selvom den danske skuespiller medvirker i en Hollywood-film, foregik selve optagelserne mest i England. Og når Thue Ersted Rasmussen ikke var på set for at filme, var der fuld luksus over tilværelsen i hovedstaden London.

- Jeg boede på et kæmpe luksushotel midt i London i tre-fire måneder, fortæller han.

- Her havde jeg både privatchauffør, der altid kørte mig steder hen og privat kok, der lavede min mad.

Og der var heller ikke sparet på noget. Alene produktionen af filmen kostede hele 200 millioner dollars - svarende til over 1,2 milliarder danske kroner.

Se billedgalleriet fra interviewet med Thue Ersted Rasmussen herunder.

Se også videoen øverst i artiklen, hvor Thue Ersted Rasmussen fortæller nærmere om, hvordan Hollywood-eventyret startede.