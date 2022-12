Hollywoodpar har købt årets dyreste danske sommerhus

Parret har haft den tunge tegnebog fremme for at kunne nyde sommeren i Danmark

'Star Wars'-stjernen Oscar Isaac og hans danske kone, den Oscar-nominerede filminsturktør Elvira Lind, har købt det sommerhus, der skulle vise sig at blive det dyreste af slagsen i år.

21,5 millioner kroner måtte parret hive op ad lommen for at kunne indtage sommerhuset i de idylliske omgivelser i sommerhusbyen Tisvildeleje. Og det var altså den dyreste, danske sommerhushandel, der blev gjort i år.

Sommerhuset er 113 kvadratmeter stort, mens grunden er på 1507 kvadratmeter.

Til daglig bor den danske instruktør ellers i New York sammen med sin mand, den amerikanske skuespiller Oscar Isaac, som blandt andet spiller med i storfilmen 'Dune', også som indtog en af hovedrollerne som Poe Dameron i de tre seneste 'Star Wars'-film.

Parret blev gift i 2017, men de har været sammen i hen ved et årti.

Elvira Linds kortfilm 'The Letter Room', hvor hendes mand i øvrigt spiller hovedrollen, var Oscar-nomineret i 2021 uden dog at løbe med statuetten. Det gjorde filmen 'Two Distant Strangers' i stedet.

Ud over at være filmmager har Elvira Lind også arbejdet på sexpodcasten 'The List' sammen med en veninde ved navn Kirra Cheers.

Dansk stjerne: Så vildt vogtes Hollywood-hemmelighed