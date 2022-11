Homoseksuel tv-vært i Qatar: Medbragte regnbueflag og lod manden blive hjemme

Det har været en forfærdelig, bekræftende og trist oplevelse at være i ørkenstaten for at filme en imødeset TV 2-dokumentar, siger Abdel Aziz Mahmoud, som ikke just skiltede med at han er til mænd, da han gik rundt i gaderne, for som han siger: 'Jeg fik fortalt, at jeg kunne komme i fængsel'

Det har været en forfærdelig, bekræftende og trist oplevelse at være i ørkenstaten for at filme en imødeset TV 2-dokumentar, siger Abdel Aziz Mahmoud, som ikke skiltede med sin seksualitet i gaderne og efterlod gemalen i Danmark

Han er på mange måder et oplagt, men samtidig også farligt valg som den ankermand, TV 2 tidligere i år valgte at sende afsted for at optage en Qatar-kritisk dokumentar.

Arabisk baggrund, der måske kunne fjerne sprogbarrierer og åbne nogle døre? Tjek.

Homoseksualitet og ægteskab med en mand - et faktum, der måske kunne risikere at lukke de selvsamme døre igen, hvis han skiltede med det? Tjek.

I næste uge har tv-værten Abdel Aziz Mahmoud - og TV 2 - premiere på dokumentaren 'Abdel og det beskidte spil i Qatar'.

Annonce:

- Det har både været en forfærdelig, bekræftende og bare sådan en trist oplevelse på en eller anden måde. Jeg havde jo læst og hørt en del, men at stå overfor de skæbner, jeg nu har med i dokumentaren - det rører mig. Specielt når det drejer sig om mennesker, der bliver udnyttet på det groveste, siger Abdel Aziz Mahmoud til Ekstra Bladet.

Der har været en del snak om, hvorvidt bl.a. TV 2 som tv-station burde tage til Qatar og dække VM-slutrunden eller blive hjemme for at statuere et eksempel.

Det sker som led i en principiel og vigtig debat, der handler om, hvorvidt medier, fodboldspillere og publikum bør sende et kraftigt signal ved simpelthen at blive væk.

TV 2 har dog - bl.a. i Ekstra Bladets podcast Q&Co med sportschef Frederik Lauesen som afsender - forsvaret sig med, at man på TV 2 også kommer til at dække slutrunden og Qatar kritisk.

I ørkenstaten er basale menneskerettigheder således ikke-eksisterende, masser af migrantarbejdere er døde under kummerlige forhold, imens de byggede nye VM-stadioner, og homoseksualitet anses for at være en forbrydelse - blot for at nævne nogle få kritikpunkter af diktaturstyret på de kanter.

Artiklen fortsætter under boks og billede ...

Abdel Aziz Mahmoud med sin mand, Andreas Gylling Æbelø, som måtte blive hjemme fra Qatar. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Kommer til at larme

Men føler Abdel mon så, at det er en slags pligtstof, han var nede for at levere? Kom han ordentligt i dybden, eller tog man kun derned, fordi det var forventet, at TV 2 gjorde det, så man bedre kunne forsvare at transmittere fra fodbold-delen?

- Det ER pligtstof. Forstået på den måde, at det SKAL man gøre (for at vise verden, hvad der foregår af uhyrligheder i Qatar, red.).

- Men hvis man tror, at det er sådan noget, TV 2 har tænkt sig at gemme væk i et eller andet hjørne langt nede på TV 2 PLAY, eller at der ikke kommer nogen dækning af det her i næste uge, så skal man tro om. Jeg tror, at denne her dokumentar kommer til at larme.

- Hvordan kan det være, at det var dig, der blev udvalgt?

- På et tidspunkt stod vi og talte om VM i Qatar og homoseksuelles rettigheder, og så spurgte de mig, om jeg vidste noget om VM i fodbold. Jeg svarede, 'ikke en skid - det interesserer mig overhovedet ikke', men jeg sagde dog, at jeg kunne stille en masse dumme spørgsmål.

Annonce:

- Til gengæld har jeg arabisk baggrund, og jeg er homoseksuel - det kunne vi måske bruge noget af. Og så er jeg god - synes jeg selv - til at sætte mig ind i vanskelige situationer og skæbner, fortæller den populære tv-vært.

- Kunne det hjælpe dig i Qatar, at du har arabisk baggrund, og var du nødt til at skjule din homoseksualitet dernede?

- Det er helt klart en fordel, hvis en journalist kommer med nogle værktøjer - i dette tilfælde et sprog og et kulturkendskab. Og så også en seksualitet, som normalt ikke plejer at være et issue, men var det her. Det gjorde, at jeg kunne stille nogle spørgsmål, som jeg synes, var mere oprigtige og ægte, siger Abdel Aziz Mahmoud og fortsætter:

- Jeg skjulte ikke min seksualitet dernede. Jeg prøvede dog at booke et hotel og høre, om jeg kunne tjekke ind med min mand, men det rådede de mig til at lade være med. Jeg havde også regnet med, at jeg skulle lave noget med et regnbueflag, som jeg havde med derned. Hvordan det går med det flag, kan man se i dokumentaren, siger Abdel.

Abdel Aziz Mahmoud havde en lærerig tur til Qatar, hvor han bl.a. tog et regnbueflag med. Her er det dog det danske flag, han lufter i ørkenen. Foto: TV 2 Danmark

Annonce:

Opkald var en test

Tv-værten fortæller, at opkaldet til hotellet om manden var en test.

- Han tog slet ikke med. Men jeg ringede og spurgte om muligheden, og da blev jeg på det stærkeste frarådet det, og jeg fik fortalt, at jeg kunne komme i fængsel for det. Lige nu siger arrangørerne faktisk, at alle er velkomne - det har de gjort i et stykke tid. De siger, at 'ja - det er ulovligt - men alle er velkomne'. Det var dét paradoks, jeg prøvede at dokumentere.

- Tror du på, at alle er velkomne?

- Jeg tror, at hvis jeg kommer derned som fodboldfan og homoseksuel, så kan jeg godt gå i fred, hvis jeg lader være med at være 'homo ud over det hele'. Hvis jeg skjuler det, hvis jeg bare er mig selv og lader være med kysse med nogen på gaden.

Annonce:

- Men noget andet er, om jeg som turist gider at lægge mine penge og min opmærksomhed et sted, hvor jeg ved, at den slags foregår - uanset om jeg er homoseksuel eller ej, siger Abdel Aziz Mahmoud og insinuerer - uden at sige det - at svaret er et RUNGENDE NEJ.

Hør mere om VM i Qatar og kritikken i Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' her

Læs også: Her er alt det, du ikke må se

Læs også: Blatter udleverer VM-bagmand - han købte stemmer