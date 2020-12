Hov! Lagde du mærke til den sjove detalje?

Den kendte vejrvært Per Christiansen havde forleden sidste dag på jobbet, og det blev markeret på en helt særlig måde

Mandag havde den kendte vejvært Per Christiansen sidste arbejdsdag på TV2 Vejret, efter han har været vært på henholdsvis TV2 Vejret og TV2 Nyheder de seneste 25 år.

Og i anledning af vejrværtens pension havde kollegerne forberedt en helt særlig gestus til ham under hans sidste live-udsendelse.

Den allersidste vejrudsigt blev leveret mandag aften i 19-Nyhederne, hvor den kendte vært Poul Erik Skammelsen først og fremmest havde en lille overraskelse i ærmet.

Seerne kunne som afslutning på mandagens nyhedsudsendelse nemlig se en række klip fra Per Christiansens lange tv-karriere.

Noget af en overraskelse

Men det var ikke alt. Inden da havde der nemlig også sneget sig en overraskelse ind i vejrkortet, og de opmærksomme seere vil nok have bemærket, at femdøgnsskemaet noget overraskende bød på 23 graders varme efter nytår.

Og ifølge den garvede vejrvært var det ikke en tilfældighed, at han garanterede sommerlignende tilstande i starten af det nye år i sin sidste udsendelse.

- Mine meteorologkolleger ville sikkert have valgt frost og snevejr. Det er sådan et vejr, de kan lide. Jeg har det helt modsat. Vindstille og varme - det er lige mig, siger Per Christiansen til TV2.

- Min far sejlede og var aldrig hjemme om vinteren. Han hadede kulde. Det har jeg arvet. Derfor kommer jeg heller aldrig på skiferie. Jeg kan lide sol og varme, og jeg elsker de varme lande, fortæller Per Christiansen videre om, hvorfor de havde valgt en 'gimmick', der lovede godt vejr.

Derfor er det da heller ikke en tilfældighed, at vejrværten på TV2 går under navnet 'Solkongen'.

Efter 25 år er det slut med Per Christiansen på TV2. Foto: Tim Jensen

Endelig

I forbindelse med sin sidste vagt fortalte Per Christiansen til Ekstra Bladet, at han ikke synes, det var vemodigt. Snarere tværtimod.

- Det er rigtig fint. Der er mange, som tror, det er vemodigt. Men det er ikke vemodigt. Jeg har mentalt indstillet mig på det, og jeg har faktisk glædet mig, sagde han.



Med en fuldstændig fri kalender glæder han sig nu til at nyde livet uden nogen vagtplan og nyde godt af den pension, han i mange år har betalt til.

- Jeg har pendlet de sidste 16 år. Det er enormt hårdt at pendle, og jeg ligger nærmest brak dagen efter en vagt, fordi jeg skal køre hjem fra Odense til Aalborg. Det eneste, jeg laver dagen efter, er at gå en tur med hunden, så spiser jeg frokost, og så går jeg endnu en tur. Men hunden gider sgu heller ikke gå mere, sagde han og understregede, at både han og hunden trænger til fri.