Hübbe giver millionrabat

De seneste år har mursten i København været en sand guldgrube.

Men balletmester og 'Vild med dans'-dommer Nikolaj Hübbe har måttet sande, at det at være boligejer i hovedstaden ikke er en helt så god forretning som ventet. Det skriver Se og Hør.

Ifølge ugebladet satte Hübbe for godt et år siden sin lejlighed i latinerkvarteret til salg for 5.995.000 kroner.

Ingen bed på, og efter et halvt år måtte han skære en halv million kroner af prisen.

Det fik heller ikke køberne til at stå i kø. Tværtimod.

Der måtte ifølge Se og Hør et afslag på yderligere en halv million kroner til, før Nikolaj Hübbes hjem, der har været vist frem i DR-programmet 'Kender du typen', endelig blev solgt.

Pæn gevinst

1. august var danse-dommeren ude af lejligheden, som de nye ejere endte med at betale 4.850.000 kroner for.

Nikolaj Hübbe kommer trods det store afslag ud af handlen med en særdeles pæn gevinst.

Balletmesteren har ejet lejligheden siden 2010, og dengang gav han ifølge Se og Hør 3.147.000 kroner for den.

Det betyder altså, at han kommer derfra med en gevinst på 1,7 millioner kroner.

Sammen med sin belgiske mand, Emmanuel Martini, er Nikolaj Hübbe flyttet til en lejlighed nær Kongens Have i København.

Ny vært

Når 'Vild med dans' er tilbage på TV 2 i løbet af efteråret, bliver det med en ny vært som makker til Sarah Grünewald.

Christiane Schaumburg-Müller har valgt at sige stop på programmet. Hendes afløser bliver en mand, har Sarah Grünewald tidligere afsløret.

Hvem det bliver, er endnu en velbevaret hemmelighed.