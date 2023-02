Hudløst ærlig: Taler om svære depressioner

I 1990'erne led poet, filmmager og tv-personlighed Jørgen Leth til tider af en række dybe og mørke depressioner, og han var med egne ord ikke sikker på, han ville overleve det.

Han havde af og til nærmest en absence (når man mentalt forsvinder fra virkeligheden, red). Blandt andet trak Leth sig også, da hans børn skulle fødes, og når andre havde brug for ham.

Det talte han om i Berlingske i et interview i 2012, og han bekræftede ordene, da han forleden var gæst i Radio4's 'Det sidste måltid'.

- Ja. Det er rigtigt. Absencen var en kendsgerning - det var den, siger Jørgen Leth bl.a. i programmet.

- Prøv at forklare det, replicerer værtinde Lærke Kløvedal.

- Det er svært. Jeg 'var der jo ikke'.

- Var det en følelse af at stå udenfor livet?

- Ja, det var det. Men jeg synes ikke, jeg kan beskrive det helt præcist. Det er rigtigt nok - det kan jeg stå ved. Men jeg kan ikke genfortælle det i en ny form - det kan jeg ikke. Jeg har været tæt på at tænke, at det ikke var noget værd det hele - det har jeg. Men det er længe siden nu, synes jeg.

- Det er et voldsomt mørke at bevæge sig i?

- Ja, det er det. Mørket kan godt være der stadigvæk. Det har jeg af og til, og det er svært at håndtere, men det kan man ikke sige sig fri for. Jeg har meget svært ved at komme op om morgenen. Især i denne her tid. Meget svært .Jeg ved ikke, om jeg vil tale om depressioner, for det har jeg sgu gjort en del. Men det er en del af mit liv - depressionen.

- Det er et vilkår?

- Ja, det er det. Og jeg vil gerne ud over det. Jeg vil gerne være noget for andre. Men det kan jeg sommetider mærke, er svært for mig. Jeg har svært ved at tage mig sammen. Jeg er jo her hos dig nu, men hele dagen op til nu var ikke så nem.

I samme interview brød Jørgen Leth sammen i gråd for åben mikrofon.

