Hugo Helmig hyldes på særlig dag

Det er ikke mere end et år siden, at familien kunne meddele på sociale medier, at Hugo Helmig var gået bort i en alder af kun 24 år.

I dag hylder storesøsteren Ida Marie Helmig sin lillebror på Instagram i anledning af hans 25-års fødselsdag.

'I dag ville du være fyldt 25 år, og vi skulle have kysset på dig og fejret dig hele dagen.. i stedet står vi her og tænder lys på din grav,' skriver hun til et billede af gravstenen og fortsætter:

'Det er stadig så pisse uvirkeligt det hele og du mangler så meget, at det gør ondt! Fuck hvor jeg dog savner dig, verdens bedste elskede Hugo!'

Det er også første gang, at gravstenen bliver vist for offentligheden, og billedet viser, hvordan den er omringet af friske blomster og lys rundt omkring.

På den står: 'Gud giv ham sindsro'.

Annonce:

Hylede Hugo under koncert

Tidligere på året hylede Thomas Helmig, sin afdøde søn fra scenen i Royal Arena på Amager, under sin første koncerten efter tragedien.

- Jeg vil ikke fortælle jer, hvor meget jeg savner Hugo, og hvor stor en sorg, det er for mig og min familie. Det kan ikke beskrives. Men Hugo er her inden i. Han er lyslevende inde i mig, lød det fra den sørgende far, der efterfølgende spillede nummeret 'Dybt inde i mit hjerte' dedikeret til Hugo.

Nummeret var nemlig Hugo Helmigs favorit i farmands katalog.

Da Hugo Helmig gik bort, skrev Thomas Helmig et opslag på Instagram, hvor han takkede sine fans for støtten gennem den svære tid. Afskedshilsen til sønnen Hugo gemte på en helt særlig reference til netop denne sang.

'Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv', skrev han i opslaget.

Hugo Helmig gik bort onsdag 23. november sidste år i en alder af 24.