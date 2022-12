Hugos kærlighed reagerer: - Spred dine vinger, smukke engel

Hugo Helmigs eks-forlovede, Marie Frølund, reagerer på sin tidligere kærligheds død.

'Spred dine vinger, smukke engel. Tak, fordi du var her,' skriver hun i en kommentar på Hugo Helmigs Instagram-profil i et opslag fra familien.

Hugo Helmig døde onsdag i sidste uge i en alder af kun 24 år. Popstjernens død blev først bekræftet af familien i dag.

I november 2018 afslørede Hugo Helmig, at han i en alder af blot 20 var blevet forlovet med sin daværende kæreste, Marie Frølund.

Læs også: Hugo Helmig: - Marie forlod mig

Kærligheden brast dog for parret i 2020.

'Bruddet har været under opsejling i et stykke tid nu. Vi er vokset fra hinanden og synes begge, det var bedst at stoppe. Men venskabet og vores hund deler vi stadig,' lød det dengang fra Hugo Helmig i en sms til Ekstra Bladet.