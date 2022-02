'Hulbrødre' med sønnen: - Det er forholdsvis anstændigt

Det har skabt debat, at Oliver og Oscar Bjerrehuus i et afsnit af deres fælles program afslører, at de har været i seng med den samme kvinde

Selvom vi skriver 2022, er seksualitet og seksuelle relationer i alle afskygninger konstant til debat, og det skabte da også røre, at Oliver og Oscar Bjerrehuus i et nyligt afsnit af DR3-serien 'Mere voksen end Bjerrehuus' kunne afsløre, at de med ti års forskel har været sammen med den samme kvinde.

'Hulbrødre' kalder 46-årige Oliver Bjerrehuus sig selv og sin søn i serien, og det får 21-årige Oscar Bjerrehuus til at udbryde:

- Det er lang tid siden, du har været så stolt.

Da Ekstra Bladet mødte Oliver Bjerrehuus på den røde løber forud for optagelserne af årets Zulu Awards, gjorde han det dog klart, at han tager debatten med et gran salt.

- Det er sandt nok, der er ikke så meget der. Men der er 10-15 års forskel, så det er fair nok. Det er måske meget godt scoret for dem, men sådan er det, lød det fra Bjerrehuus, der fortsatte:

- Hulbrødre eller ej. Det har jo ikke været en eller anden trekant, hvor vi har ligget sammen, så det er forholdsvis anstændigt. Det er ikke, fordi jeg er hulbrødre med min søn, så jeg kan da godt se, at den måske ligger lidt ude på kanten, men sådan er det.

Fester sammen

Den tidligere model, der nu er kæreste med den 25 år yngre Sofie, lagde da heller ikke skjul på, at han glædede sig til at feste med sønnen efter showet.

- Jeg har tre armbånd til efterfesten, så det vil sige, at min søn, hans dame og min dame kan komme. Så det skal nok blive sjovt senere.

- Nu har vi siddet snart i to år, hvor der ikke er sket så meget, og nu åbner det op igen. Så bare det der med, at man kan komme ud og se nogle mennesker igen, er virkelig sundt, sagde Oliver Bjerrehuus.

