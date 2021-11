Hummel afviser anklager om voldsomt søgsmål

En australsk Youtuber fortæller i en video, at han er blevet sagsøgt af Hummel for 250.000 euro, svarende til næsten 1,9 millioner kroner. Men det afviser Hummel

Det lignede en sag om den lille mand mod den store mastodont, men sådan forholder det sig ikke helt i virkeligheden.

I en følelsesladet video fortæller den australske youtuber GPlama, der har det borgerlige navn Shane Miller, at han er blevet sagsøgt af Hummel for 250.000 euro, svarende til lige knap 1,9 millioner kroner.

Det er på trods af, at han slet ikke kendte til tøjmærket.

Videoen har i skrivende stund mere end 100.000 visninger. Men det har intet på sig, mener Hummel. Der er nemlig tale om en misforståelse, efter australieren blev bedt om at fjerne en T-shirt, han havde til salg på nettet.

På T-shirten var der trykt nogle pile, som til forveksling ligner Hummels logo. Derfor blev han 23. april i år bedt om at stoppe med at sælge T-shirten, hvilket han gjorde med det samme.

Beror i en misforståelse

Flere måneder senere modtog han så en skrivelse fra en domstol i Tyskland, som informerede ham om et fogedforbud, der ville koste ham 250.000 euro at bryde. Det er denne skrivelse, som Shane Miller ifølge Hummel fejlagtigt betragtede som en sagsøgning.

Ifølge Shane Miller selv har han blot tjent omkring 10 australske dollars på at sælge den pågældende T-shirt, som der er solgt ét eksemplar af i løbet af seks år.

Hummel forklarer, at der slet ikke er nogen åben sag.

- Sagen beror i princippet på en misforståelse hos ham, der gjorde, at han troede, vi havde sagsøgt ham. Jeg har så været i dialog med ham i weekenden for at afkræfte de misforståelser, han havde. Vi kom til enighed om, hvordan tingene er, og derfor er sagen lagt til ro.

- Der var aldrig tale om, at han var blevet sagsøgt. Det var en varemærke-sag, hvor han havde brugt vores varemærke på noget tøj, fortæller Henrik Svenning, som er såkaldt CCO hos Hummel, hvilket står for 'Chief Commercial Officer'. Altså en kommerciel chef med fokus på salg og marketing.

- Det er sådan, at hvis han bliver ved med at bruge vores varemærke, så kan han blive emne for en sag, hvis han gør det i Tyskland. Der er nedlagt et fogedforbud, og det betyder for ham, at hvis han fortsat bruger vores varemærke, så kan de tyske domstole komme efter ham. Hvis de gør det, så er der en ramme på op til 250.000 euro, men hvis han blot lader være med at bruge vores varemærke, så sker der ingenting, uddyber Henrik Svenning.

'Vil aldrig høre fra dem igen'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Shane Miller, som i en besked forklarer sin frustration over situationen.

'De ville have mulighed for at opklare nogle misforståelser, som begge parter havde haft. Men da de betragter sagen som afsluttet, vil jeg ikke give dem mere taletid på min kanal'.

'Det var noget rod. De kunne have løst det ved bare at informere mig om deres varemærke. Jeg havde aldrig hørt om dem før, og jeg har ikke lyst til at høre fra dem nogensinde igen', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.