Hun bliver den sidste

Hos Reality Awards har man valgt at droppe kategorien 'Årets bedste bryster'. Det har sidste års vinder det helt fint med

Christel Trubka løb med prisen for 'Årets bedste bryster' ved Reality Awards sidste år. Og nu har det vist sig, at hun blev den sidste.

Fra 2022 er der nemlig ikke længere nogen kategori, der hedder 'Årets bryster', lyder det onsdag fra Reality Awards. I stedet vil priserne blive lavet om til 'årets hotteste kvindelige deltager' og 'årets hotteste mandlige deltager'. Det kommer bag på den garvede realitydeltager.

- Ej, det har jeg slet ikke hørt. Nå... Så jeg er faktisk den sidste, der har vundet 'Årets bryster'?

- Ja, det er du. Hvordan har du det med det?

- Jeg synes, det er meget spændende, at jeg faktisk er den sidste. Nu tænker jeg bare, hvad det er for en kategori, der så kommer...

- Men hvad tænker du om, at den bliver droppet?

- Jeg synes faktisk, det er fint nok, at den er blevet droppet, hvis der er nogen, der er kede af, at de ikke er blevet nomineret. Mange gange er det jo primært silikonebryster eller lidt større bryster, synes jeg, at jeg har set. Så jeg synes også det er fint nok, hvis man dropper den, så folk uden silikonebryster eller mindre bryster også føler sig værdsat.

Ekstra Bladet var på besøg hos Christel Trubka forud for Reality Awards. Foto: Anthon Unger

- Hvad vil du så gerne nomineres til ved 'Reality Awards'?

- Altså jeg synes, jeg kan blive nomineret til det hele. Det synes jeg.

- Også 'Årets Par', hvis du nu står frem med Nicolai...

- Jamen jeg kan være 'Årets Par' med mange. Og nu har jeg jo set, at man også kan blive 'Årets Par' som to drenge, og jeg synes også, jeg havde en fin 'love-story' med Teresa for eksempel.

- Så den vil du gerne vinde med hende?

- Ja, det kunne da være meget hyggeligt. For eksempel.

