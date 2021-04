24 timer.

Mere skulle der ikke gå, før den kræftramte iværksætter og tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph havde samlet 1,1 millioner kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

Og ikke nok med det: Der er stadig fem dage tilbage af indsamlingen, som Elisabeth Rudolph har oprettet i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.

Det store beløb vækker forbløffelse og ikke mindst begejstring hos Kræftens Bekæmpelse.

Her fortæller Finn Christensen, der er projektleder på Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling, at den 44-årige vært har slået alle rekorder for en online indsamling på et døgn.

- Det er fuldstændig uden for forventninger og fortilfælde. Hun har slået alle rekorder, siger Finn Christensen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er helt udenfor pladen, og vi har aldrig set noget lignende før. Jeg så selv, hun fortalte, at hun havde håbet på at samle 100.000 kroner ind. Jeg tænkte, at det var et ambitiøst mål, og der må jeg jo bare sige, at mine forventninger er blevet gjort fuldstændig til skamme. Det her ligger ud over, hvad vi nogensinde har set før.

Andrea Elisabeth Rudolph er gift med Claus Møller Jakobsen. Sammen har de to børn. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Sætter sig selv på spil

Ifølge Finn Christensen er der nok flere forklaringer på, hvorfor netop Andrea Elisabeth Rudolphs indsamling har fået så stor succes.

- Hun har sat sin egen historie i spil på en meget fornem og indlevende måde, som der er mange, der kan identificere sig med og udtrykke sympati omkring. Hun bruger mediet fantastisk, og så har hun en stor følgergruppe på de sociale medier, så hun har et netværk, der er ud over det sædvanlige, siger han og fortsætter:

- For hun er jo ikke den første kendte, der samler ind, men hun er den første, der formår at samle så mange penge ind på så kort tid, og det må betyde, at folk i den grad kan identificere sig med hende og hendes historie.

- Jeg tror også, det handler om, at bekæmpelsen af kræft har været noget i skyggen i den her coronatid, men selvom meget har været nedlukket, så har kræft ikke været lukket ned, og det tror jeg, at der er mange danskere, der gerne har villet støtte op om, siger Finn Christensen. Foto: Kræftens Bekæmpelse

- Hvordan ser I hos Kræftens Bekæmpelse på, at der er kendte som Andrea Elisabeth Rudolph, der er med til at skabe så stor opmærksomhed om sagen?

- Det er selvfølgelig rigtig dejligt, at det er med til at skabe opmærksomhed, og det er det vigtigste. For det er ikke vigtigt, fordi de er kendte. Det er allesammen mennesker, og man bliver ramt af kræft, uanset om man er kendt eller ej, men det er klart, at når man har et stort netværk, vil der også være mulighed for at nå bredere ud, og det gør jo en kæmpe forskel, når en person formår at samle så mange penge sammen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Andrea Elisabeth Rudolph, men det har ikke været muligt i skrivende stund.

Tidligere har hun dog på Instagram forklaret, hvorfor det er vigtigt for hende at samle ind i år.

'Da jeg fik konstateret kræft, var jeg ved at dø af skræk. Jeg blev bange for, at jeg skulle herfra, og at jeg skulle forlade mine børn og min familie. Ingen skal miste sin mor eller far eller sine børn eller venner til den lorte sygdom. Derfor samler jeg ind', skrev hun på Instagram.

Kræftens Bekæmpelse oplyser til Ekstra Bladet, at indsamlingen i skrivende stund har nået 1,2 millioner kroner.