Hurtig handel: Lise Nørgaards lejlighed solgt

44 dage.

Det var, hvad der skulle til for at finde en køber til journalist og forfatter Lise Nørgaards udsigtslejlighed i Skodsborg nord for København.

Dermed er Nørgaards nu tidligere hjem solgt markant hurtigere end gennemsnittet i Rudersdal Kommune. I årets første måneder har det nemlig i gennemsnit taget 125 dage - lidt mere end fire måneder - at sælge en ejerlejlighed i den attraktive kyst-kommune.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den 82 kvadratmeter store ejerlejlighed, som ligger i 60'er-lejlighedskomplekset Skodsborgparken, kom på markedet i februar, efter Nørgaard flyttede på plejehjem. Og blev altså taget af markedet igen i april.

Det bekræfter ejendomsmægler Kristian Kofoed fra LokalBolig Holte, som har varetaget salget.

- Lejligheden er i særdeles god stand og lige til at flytte ind i, så der har været mange interesserede i boligen. De seneste måneder har vi solgt flere lejligheder i Skodsborgparken, og det gunstige boligmarked i øjeblikket har også været medvirkende til den relativt korte liggetid på blot halvanden måned, siger han til Boliga.dk.

Udsigten er ikke så ringe fra Lise Nørgaards lejlighed i Skodsborg. Foto: LokalBolig Holte

Hvad med prisen?

Hvad 'Matador's moder har fået for sit hjem, der har udsigt til Øresund fra altanen og de store kystvendte vinduer, melder historien endnu ikke noget om.

Men hvis det nærmer sig udbudsprisen på 4.695.000 kroner, så er det tæt på to millioner kroner mere end det beløb, som Lise Nørgaard selv betalte for hjemmet tilbage i 2011.

Dengang overtog forfatteren nemlig nøglerne til adressen for 2.625.000 kroner. Det viser Boliga.dk's salgshistorik.

Mest sandsynligt er det dog, at køberne har fået et afslag med i handlen, 87,5 procent af årets lejlighedshandler i Rudersdal Kommune er nemlig solgt med et prisnedslag, der i gennemsnit beløber sig til tre procent.

Lise Nørgaard, som sidste år fyldte 103 år, har en lang række essays, romaner og manuskripter på sit cv, men mest af alt er hun nok kendt som kvinden bag den populære tv-serie 'Matador', der første gang løb over skærmen i 1978.

Se Lise Nørgaards udsigtslejlighed her