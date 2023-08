Huset er solgt: Nu sælges inventaret

Kopper, tallerkener, bukser og et dyrt loungesæt. Jesper Nielsen er ved at sælge ud af ting og møbler fra sit hjem, der netop er solgt

Der er gang i oprydningen hjemme hos Jesper Nielsen.

Som Ekstra Bladet skrev i går, har han og hans kone solgt deres hus i Nordsjælland, og det er ikke det eneste, parret forsøger at komme af med.

I forbindelse med flytningen har familien nemlig sat flere møbler og ejendele til salg på Den Blå Avis.

Blandt tingene, ægteparret ikke skal have med videre, er et Boconcept-gulvtæppe i grålige farver. Prisen for den lodne sag er 300 kroner.

Hvis man har musklerne i orden, kan man også købe en skænk i massivt træ af Jesper Nielsen. Skænken, der koster 4000 kroner, passer ifølge annoncen 'perfekt ind i den romantiske indretning'. Køber skal dog være opmærksom på, at man selv skal slæbe det hvidmalede møbel ud.

Annonce:

Ud over møbler til boligen, sælger de også porcelæn af forskellig slags, et stort loungesæt til 7000 kroner og så nogle små opbevarings-kupler fra Koziol til 75 kroner stykket.

Desuden sælges et par sorte skindbukser og en taske til tennisketsjere, der kun er brugt få gange. Den kan erhverves for bare 100 kroner.

Bosætter sig i udlandet

Det var tilbage i maj måned, at Jesper Nielsen og hans kone satte deres 178 stråtækte kvadratmeter i Gl. Holte til salg for 13.995.000 kroner.

Onsdag bekræftede ejendomsmægler Hanne Løye fra Real, at huset er solgt.

- Huset er solgt, ja, sagde mægleren, der i en årrække lavede 'Hammerslag' på DR sammen med Jesper Nielsen.

- Det var et hurtigt, godt og flot salg, sagde hun kort og ønskede ikke at udtale sig mere.

Præcis hvad Jesper Nielsen og hans kone har fået for deres hus, er uvist. Salget er så nyt, at det endnu ikke fremgår af Tinglysningen.

Hvor Jesper Nielsen og hans familie flytter hen, har de ikke meldt ud, men Ekstra Bladet erfarer, at de forlader Danmark og bosætter sig uden for landets grænser.

Annonce:

Farvel til livsværk

Jesper Nielsen havnede i noget af et stormvejr efter en julefrokost på Hotel d'Angleterre i december 2021, der betød, at han måtte forlade sit livsværk - ejendomsmæglerkæden der bar hans navn, Jesper Nielsen.

Det var Berlingske, der kunne fortælle, at den tv-kendte ejendomsmæglers exit skyldtes en potentiel krænkelsessag.

'Vi er blevet bekendt med en række forhold, som vi har ønsket at få klarlagt gennem en uvildig undersøgelse. Det er ikke blevet imødekommet. På den baggrund har vi valgt at stoppe samarbejdet,' skrev Nykredit Mæglers direktør, Peter Mattsen, i en mail til Berlingske, som avisen citerer.

Blev ikke fyret

Senere bekræftede Jesper Nielsen over for Ekstra Bladet, at der har været en konkret episode i forbindelse med en julefrokost. Han afviste dog, at han var blevet fyret fra Jesper Nielsen-kæden.

'Jeg afviser fuldstændig, at jeg er blevet fyret, og at der foreligger en krænkelsessag mod mig,' skrev han i en sms til Ekstra Bladet og fortsatte.

Annonce:

'Det er korrekt, at der har været en episode i forbindelse med en privat efterfest efter en julefrokost, som er blevet undersøgt internt. De tre involverede kvinder har netop erklæret over for Nykredit, at de ikke har følt sig krænket. Derfor er der ingen sag,' skrev Jesper Nielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jesper Nielsen har tidligere fortalt om en fortid, hvor han fik tæsk, og om den tragedie, der ramte ham og hans kone.

Mægler-mystik: Tv, tæsk og tragedie