Husker du Nikoline? Det laver hun i dag

Tidligere 'X Factor'-finalist synger titelsang til kommende biograffilm, og det er stort for hende, mener den unge sangspire

Nikoline Steen Kristensen var kun 17 år, da hun første gang trådte ind i rampelyset med en charme og vokal, der bragte hende på en flot andenplads i sidste års 'X Factor'-finale.

Siden sin medvirken i programmet har den tidligere finalist brygget videre på musikkarrieren, mens kedlen har været varm, og i weekenden løftede hun sløret for det seneste store musikprojekt, som netop er udkommet.

Den unge sangerinde synger nemlig titelsangen 'Sætte mig fri' til den nye animationsfilm 'Snedronningen', som kommer i biograferne 10. marts 2022.

'Jeg synger titelsangen, og det er stort for mig. Som i enhver sang, er der også noget helt specielt over denne,' skriver Nikoline Steen Kristensen stolt og begejstret i et opslag på Instagram, hvor man også kan se traileren til den nye udgave af den gamle H.C. Andersen-fortælling.

Spirende profil i musikbranchen

Siden hun forlod 'X Factor'-scenen for sidste gang, har Nikoline Steen Kristensen arbejdet på sin egen profil inden for musikkens verden.

I dag har hun en kontrakt med pladeselskabet Sony Music Denmark, hvor hun i slutningen af oktober sidste år debuterede ved at byde den kolde sæson velkommen med julesangen 'Rigtig jul' som hendes første single.

En sådan sang emmer af vinter, hygge og højtidelighed, og på den måde er der ikke langt fra julesinglen til den eventyrlige vinterstemning, som hviler over titelsangen og den nye animerede H.C. Andersen-fortælling.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt til den tidligere 'X Factor'-finalist, men uden held.

Nikoline gik hele vejen til finalen i X-Factor og her var hun mindre heldig - hør hvad der skete, da hun gik i stå.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp, hvor vi spørger blandt andre Henrik Qvortrup, hvorfor det er en historie, at Peter Falktofts podcast bliver udgivet hos Podimo.