Husker ubehaget: Fuld og nøgen på scenen

73-årige Birthe Neumann har spillet med i utallige film og teaterstykker, men hendes debut på Det Kongelige Teater i 1972 husker hun tydeligt.

I et interview med Ud og Se, fortæller hun om første gang, hun stod på scenen nøgen, spinkel og fuld i Det Kongelige Teater.

I interviewet fortæller hun, at der var meget pilleri på Det Kongelige Teater, hvor det var svært som en ung skuespillerinde at gøre op med det.

Birthe Neumann havde en hel særlig måde at klare nerverne på inden en forestilling.Foto: Linda Johansen/Ritzau Scanpix

Og følelsen af ubehag og magteløshed husker hun den dag i dag.

- Men det er først nu her, vi virkelig snakker om de ting. Det er også først nu, det går op for mig, at det var en form for overgreb at sige til en ung pige, at hun skulle smide tøjet i en forestilling: ’Det er fuldstændig naturligt. Du kan sagtens gøre det!', siger Birthe Neumann til magazinet.

For at håndtere de mange nerver, der sad ude på tøjet, havde hun et helt særligt ritual.

Hun fik altid sin påklæder til at give hende et kæmpe glas vermouth hver aften inden forestillingen startede.

Birthe Neumann er ofte at finde på de danske rollelister og seneste har hun været med i 'Badehotellet', der har taget danskerne med storm. Snart er hun aktuel som Karen Blixen i Bille August-filmen 'Pagten'.