- Hvad fanden bilder de sig egentlig ind?

Mascha Vang mener, at visse mænds opdragelse halter. Hun synes, det er sindssygt, at vi skal være i 2021, før der bliver gjort op med krænkelseskulturen

Selv om 'Vild med dans' er slut, og Mascha Vang er ved at vende tilbage til en mere normal hverdag, har hun stadig ret så travlt.

Derfor har hun heller ikke haft tid til at se den meget omtalte dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen' om en stærkt seksualiseret kultur på TV 2, hvor hun netop har slået sine folder hver fredag i bedste sendetid.

Det skal der dog meget gerne snart ændres på, siger Mascha.

- Jeg vil rigtig gerne se den. Jeg har ikke selv oplevet sexisme, men jeg har selvfølgelig fulgt rigtig meget med i det, og jeg synes, det er sindssygt skræmmende. Det er så sindssygt sejt, at de kvinder stiller sig frem og fortæller om det, for hold nu kæft, altså - hvad fanden bilder dig sig egentlig ind, de mænd?

- Det er så sindssygt, at vi skal være i 2021, før der bliver gjort op med sådan noget. Armen - det er ... man kan jo slet ikke forstå det, lyder det harmt fra Mascha, da vi møder hende til gallapremiere i København.

- Har du mærket en ændring eller forandring som kvinde, der ofte befinder sig i mediebranchen? Er mændene blevet mere artige?

- Det skal jeg ikke kunne svare på, fordi jeg simpelthen ikke har oplevet det selv. Men det er jo noget, man hører om - ikke kun i dén branche, men i rigtig, rigtig mange brancher. Det lyder lidt som om, det ikke er en specifik branche, det handler om, men at det måske ret meget er mænds opdragelse, den halter lidt med, mener Mascha Vang.

Mascha Vang var taget alene til premiere i Imperial uden kæresten Troels. Årsagen var, at hun alligevel var i København for at indtale lydbog-versionen af sin nye biografi 'Mascha'. Foto: Anthon Unger

Ser frem til juleferie

Som nævnt ovenfor er der i kølvandet på hendes 'Vild med dans'-deltagelse ved at være lidt ro på bagsmækken i hjemmet ved Kolding.

Og dog.

- Det har været rigtigt dejligt at være mere hjemme - især ved min datter. Hun skal ligesom lige falde til igen og se, at mor er hjemme. Det har været virkelig skønt.

- Nu er jeg dog lige i København for at indtale min lydbog nogle dage i denne uge og også i næste, så det er stadig lidt frem og tilbage, men SÅ skal vi have juleferie, lyder det.