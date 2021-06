- Hvad fanden har vi gang i?

Tv-værten Sofie Østergaard Larsen skal til efteråret være mor for tredje gang.

Men denne gang har hun besluttet, at hverken hun eller kæresten Sebastian Richelsen må kende til, hvilket køn barnet har inden fødslen.

- Det er altid en 'on going' diskussion, om hvorvidt vi vil vide kønnet, forklarer Sofie Østergaard, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til Danish Beauty Awards.

Parret har sammen sønnerne Villy og Geo, på henholdsvis fem og tre år. Da deres første søn blev født, kendte de heller ikke kønnet inden. Det gjorde de ved nummer to, fordi Sebastian Richelsen ønskede at vide det den anden gang.

- Jeg tror, at lige fra starten, kom der meget fokus på, at 'Uhh, nu vil I garanteret gerne have en pige, fordi i har to drenge', og der var jeg bare overhoved ikke klar oven i hovedet , fordi jeg var ikke bekymret, men alligevel spændt på alle de der scanninger, om det virkelig kunne passe, at vi var så heldige at få tre sunde og raske børn. Så jeg tror faktisk, at det er fuldstændigt ligegyldigt for os, hvad køn det bliver, fortæller hun med et stort smil på sine læber.

Det er kun få dage siden Sofie Østergaard delte nyheden om familieforøgelsen på sin Instagram-konto. Foto: Henning Hjort

- Det er 'pisseløgn'

Sofie Østergaard forklarer, at nogen mener, at det er nemmere at forstå for de ældre børn, at flokken bliver større, hvis de ved, om der kommer en lillebror eller lillesøster, men det giver hun ikke meget for.

- Argumentet med at dem, vi har i forvejen, bedre kan forholde sig til det, hvis de ved, om det er en dreng eller pige, det er 'pisseløgn'. Det kan de overhoved ikke, lyder det bestemt.

Selvom parret har været igennem det hele før, så gør den tidligere Ramasjang-vært med et grin det klart, at på trods af, at de denne gang vælger at holde barnets køn hemmeligt, ikke har lavet om på selve proceduren.

Ingen ændringer

Har i gjort noget anderledes denne gang i forhold til de andre gange - i forhold til forberedelse?

- Øhm, nej. Altså den er lavet på samme måde, som vi har gjort de andre gange, griner hun.

Men de glæder sig til at kunne byde den lille ny velkommen engang i efteråret. Dermed ser tv-værten også frem til at kunne tælle hele fem i den lille voksende familie, selvom det kan være svært at forestille sig, hvordan det bliver.

- Det er for sindssygt. Jeg ved det faktisk ikke, for jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg vil sige, at nogle gange har Sebastian og jeg kigget på hinanden og tænkt: 'Hvad fanden har vi gang i? Hvordan kommer det her til at gå?', men vi glæder os meget, og det var planlagt og alt muligt, lyder det.