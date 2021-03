Daniel Craig og Mads Mikkelsen fik mange rosende ord, da de spillede over for hinanden i James Bond-filmen 'Casino Royale'. I en virtuel samtale for det amerikanske medie Variety ser 'James Bond' og 'Le Chiffre' tilbage på den populære film fra 2006.

Den danske skuespiller var til casting på filmen, men på grund af en presset tidsplan havde instruktøren ikke tid til at se Mads Mikkelsens audition.

Indrømmer: Kendte ikke Rihanna

Her fortæller Mads Mikkelsen, at han tydeligt husker en af de allerførste samtaler, han havde med Daniel Craig, imens de stod og røg.

- Det var rent kaos. Martin Campbell (filmens instruktør, red.) kom op og sagde: 'Hej Mads, jeg har ikke tid til dig i dag. Velkommen ombord,'. Jeg var lidt forvirret, men så sagde han: 'Mads, du forstår det ikke, du har fået rollen.'

Det fik, ifølge Mads Mikkelsen, Daniel Craig til at tage et hiv af sin cigaret, inden han sagde til den danske skuespiller:

- Hvem har du kneppet for at få rollen? Jeg skulle igennem seks castingprøver!'

De to skuespillere står sammen med Eva Green i Nyhavn, da de skulle promovere 'Casino Royale'. Foto: Linda Johansen/POLFOTO

Stor ros til 'Druk'

Anmelderne verden rundt har været begejstret for Thomas Vinterbergs film 'Druk', og den begejstring deler Daniel Craig også.

Derfor sendte han en mail til Mads Mikkelsen for at rose filmen.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne skrive til alle medvirkende i filmen, alle var bare fantastiske,' siger Daniel Craig om filmen 'Druk'.

Mads Mikkelsen var meget glad for den rosende mail.

- Jeg kunne se, at den var meget oprigtig, og jeg var virkelig, virkelig glad for at høre fra dig og høre, at du nød filmen,' svarede Mads Mikkelsen.

Se samtalen mellem Daniel Craig og Mads Mikkelsen her.