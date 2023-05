Hylder kæresten: 'Han er jo en fantastisk model'

Benedikte Thoustrup indrømmer, at det er godt for hendes firma BénéSoie, der handler med hårpleje og hårtilbehør, at kunne bruge hendes private flamme, grev Nikolai, som et slags ansigt udadtil

Når man som iværksætter forsøger at drive en relativt nystartet virksomhed og skabe vækst, så kan det være en fordel at være kæreste med en eftertragtet model, der endda også er tidligere prins og nuværende greve.

Dermed er man - hvis man spiller sine kort rigtigt - sikret et netværk ud over det sædvanlige og en såkaldt reach, der nærmest ikke kan købes for penge.

Det virker da også til at 24-årige Benedikte Thoustrup, der står bag virksomheden BénéSoie, som hun har stiftet sammen med sin far, Anders Thoustrup, er rigtig glad for, at hendes kendte kæreste gladeligt hjælper hende med at brande firmaets produkter.

'Nikolai er jo en fantastisk model, og jeg sætter stor pris på, at han kan hjælpe mig med at udbrede kendskabet til Bénésoie samt gøre opmærksom på, at vi forhandler unisex-produkter', skriver Benedikte Thoustrup til Finans.

Overskud igen

BénéSoie specialiserer sig i 'ansvarlige' produkter indenfor hårpleje og hårtilbehør, og på virksomhedens hjemmeside samt sociale medier kan man opleve grev Nikolai, der blandt andet fremviser et kasket-sortiment.

Ud over caps gør man sig hos BénéSoie også i blandt andet hårklemmer og silkehårbånd.

Ligesom Ekstra Bladet har Finans skrevet en længere artikel om virksomhedens netop offentliggjorte regnskab, der har grønne tal på bundlinjen for andet år i træk.

Dette er et ansigt udadtil, man gerne vil have i sin virksomhed, og det benytter greb Nikolais kæreste, Benedikte Thoustrup, til fulde. Her går Nikolai model for Burberry tilbage i 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Det er dog ikke voldsomme overskud, Benedikte Thoustrup, laver.

Resultatet for regnskabsåret 2022 landede således på 22.370 kroner i overskud, mens det i virksomhedens første leveår endte på runde 100.000 kroner i plus, viser det nyligt offentliggjorte årsregnskab.

Sparrer med kæresten

Over for Finans erkender Thoustrup i en besked, at det er godt for BénéSoie at kunne benytte grev Nikolai.

Hun fortæller ligeledes, at hun og greven sparrer en hel del, og at eks-prinsen kommer med indspark i forhold til, hvilke farver og designs hun skal satse på.

Og noget tyder på, hun formår at satse rigtigt.

I hvert fald er Benedikte Thoustrup tilfreds med resultatet for i fjor.

Som Ekstra Bladet 1. maj skrev, oplyses det i ledelsesberetningen, at hun har valgt at bruge 'en del af årets indtjening' på at investere i it- og markedstiltag.'

'En del af disse tiltag forventes at give resultat på sigt og dermed medvirke til den fremtidige udvikling af virksomheden,' står der.

Ligesom prins Nikolai studerer Benedikte Thoustrup på CBS i København. Turtelduerne mødtes i gymnasietiden på den senere så omstridte Herlufsholm kostskole, og har været i et forhold siden 2018.