Hylder kvindekroppen: Deler vildt billede efter fødsel

Anna Seneca fødte for 11 dage siden sønnen Mio. Det er ikke til at se på hendes krop

Det er ikke længe siden, at reality-parret Anna Seneca og Oliver Erngart kunne kalde sig forældre til deres første barn.

Nu deler Anna Seneca et billede af sin krop efter fødslen med en hyldest til kvindekroppen, som hun føler, at hun tidligere har taget for givet.

'Jeg er fan-f*ckme helt blown away over hvad kvindekroppen kan - OG BARE GØR!,' lyder det fra den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager i et opslag på Instagram.

På billedet viser Anna Seneca sin mave, hvor det er svært at forestille sig, at der for blot 11 dage siden var en stor babybule.

Givet liv

Til Ekstra Bladet fortæller Anna Seneca, at hun ser på sin krop på en helt ny måde efter sin fødsel.

- Jeg synes jo bare, at det er vildt i forhold til, hvad jeg tidligere har syntes om min egen krop. Der har det jo bare været en krop, men nu er det jo meget mere. Den har givet liv til min søn, så nu er det meget mere end bare en krop, som skal se godt ud, fortæller hun.

Det er ikke til at se, at Anna Seneca fødte for 11 dage siden. Privatfoto

Selv ved hun også, at det er gået rigtig hurtigt for hende at smide det løse efter fødslen, selvom hun ikke har gjort noget aktivt for at komme tilbage.

- Jeg synes, at det er gået rigtig hurtigt med min krop og mave efter fødslen, men man skal heller ikke tænke, at min krop er som en teenagers. Min mave er stadig blød, og jeg har både deller og appelsinhud, og det er helt okay.

Vil vise begge sider

- Jeg vil rigtig gerne vise begge sider, og jeg gør mig umage for at vise den mere upolerede side, men jeg synes også, at det er lige så vigtigt at være stolt og vise, når man selv synes, at man ser godt ud også, fortæller hun. Derfor er hun også glad og stolt over, at hun hurtigt er på vej tilbage til sin 'normale' krop efter fødslen af sønnen, Mio.

- Det er gået hurtigt, og jeg har ikke gjort noget for at motionere. Jeg har maksimalt gået 1000 skridt om dagen, fordi jeg lever i en babyboble, så jeg glæder mig til at kunne være mere aktiv, men alt afhænger af Mio, fortæller den nybagte mor.