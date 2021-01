Hylder nytårstale: Tessa slår Mette F.

Rigtig mange danskere vil se tilbage på 2020 som året, hvor MeToo-bevægelsen for alvor fik rodfæstet sig i Danmark.

Utallige kvinder stod frem og fortalte om at have været udsat for krænkelser og sexistisk adfærd, mens endnu flere støttede bevægelsen.

Alligevel glimrede MeToo-bevægelsen ved sit fravær i både dronningens og statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale, og det vækker undren hos blandt andre radiovært Maria Jencel, der i september kastede sig ind i debatten ved at fortælle åbent om, hvordan hun i sin praktik på DR blev udsat for sexisme.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun i den grad savnede opbakning til MeToo-bevægelsen hos statsministeren og dronningen, og derfor har hun delt rapperen Tessas nytårstale på Instagram.

'Tessa sætter ord på den kamp, som jeg selv og tusinder af andre kvinder har kæmpet i Danmark i 2020. Kampen for ligestilling, kampen mod sexisme, kampen for kvinders ret til vores egen seksualitet uden forbehold,' skriver hun i en sms til Ekstra Bladet.

'Der er for første gang længe virkelig SKET noget på det område. Og vi er først lige begyndt. Og jeg synes, det er så tankevækkende, at hverken vores dronning eller statsminister nævner en af de største revolutioner i Danmark i nyere tid i deres nytårstaler. Så må Tessa jo gøre det,' fortsætter hun.

Maria Jencel mener, at både Mette Frederiksen og dronning Margrethe sender et tydeligt signal ved ikke at tale om MeToo.

'Der ligger jo et bevidst valg i at ignorere de tusinder af kvinder, der har fortalt deres historie og gået op imod en patriarkalsk kultur. 2020 har i Danmark stået i coronaens og #MeToo’s tegn - så ikke at nævne #MeToo i de to vigtigste taler til Danmark - larmer for mig meget,' skriver hun.

Vild med Tessa Maria Jencel er til gengæld ovenud tilfreds med rapperen Tessas version af nytårstalen, som blev leveret 1. januar i Deadline på DR2.

Søstersolidaritet og fællesskab

For Maria Jencel står 2020 tilbage som et fantastisk år med tanke på MeToo-debatten.

'Jeg tror og håber på, at det her bare er begyndelsen på et skred i vores opfattelse af køn, seksualitet og ligestilling. Vi har fået en samtykkelov, der nok er det mest håndgribelige bevis på, at der er sket noget. Et par seriekrænkere har også mistet deres jobs. Om ikke andet i en periode. Og så har kvinder, der aldrig har turde tale højt før, fået en stemme,' fortsætter hun.

Maria Jencel glæder sig over ikke længere at stå alene med sine oplevelser, og det vil hun tage med sig videre.

Maria Jencel er vært på P3. Foto: Petra Kleis / DR

Hun ønsker sig dog, at mændene kommer mere på banen.

'Jeg vil tage søstersolidariteten, fællesskabet og styrken med mig i 2021. Og så håber jeg MEGET, at mænd for alvor begynder at komme ind i kampen også. Alle de mænd, der udgør majoriteten, ønsker ligestilling og er imod sexisme. De må gerne begynde at tale lidt højere. Det er stadig et ret lille kor af mænd, man kan høre i den her kamp - og for virkelig at rykke noget har vi brug for, at det ikke bliver en kamp mellem kønnene, men på tværs af dem,' skriver hun og tilføjer:

'Ingen er tabere, hvis vi får ligestilling og bekæmper sexisme i Danmark. Alle vinder. Og det er måske ikke alle, der helt har forstået det endnu.'