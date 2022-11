Hylder Qatar-kritik: 'Gør det!'

Da Manuel Neuer, Thomas Müller og resten af det tyske fodboldlandshold mandag satte kursen mod fodbold-VM i Qatar, var det med noget af en hilsen værtslandet.

Som Ekstra Bladet tidligere på dagen skrev, fløj de tyske spillere til Qatar i et Lufthansa-fly, hvor der med store bogstaver stod 'Diversity Wins' med blå skrift for at signalere, at landsholdet hylder diversitet og mangfoldighed.

Danmark har også forsøgt at sende et signal, der kritiserer forholdene i Qatar. På landsholdets træningstrøjer skulle der således stå 'Human Rights for All' - altså 'Menneskerettigheder for alle' - men Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, har nægtet danskerne at bære trøjen, blot en uge før slutrunden starter.

Tv-værten Peter Ingemann kommer nu med en klar opfordring til DBU og de danske spillere, der tirsdag morgen flyver til Qatar.

'Grow some balls, DBU', skriver Ingemann og opfordrer spillerne til at blæse på FIFAs forbud og hoppe i deres 'Human Rights for All'-bluser, når de træner i ørkenstaten.

'Selvfølgelig træner I - i jeres trøje med 'Human Rights for All' - hvem kan i øvrigt også have noget imod det??? Hvor syret er det lige, at det skal forbydes. Menneskerettigheder for alle! Gør det! Træn i dem - uanset hvad FIFA siger', skriver Peter Ingemann videre.

Han sætter et kæmpe stort fedt spørgsmålstegn ved, at det vil få af konsekvenser for de danske spillere og Danmark.

'Gad godt se dem lave sanktioner mod Danmark, når verdenspressen ser på. Det svarer til at det står på trøjerne 'Mennesker er lige'……øh ja', skriver Peter Ingemann videre. Lad Qatar mærke, at de har fået en verdensbegivenhed… Ja ja fået og fået, de har købt sig til det. Lad dem få, hvad de ønsker sig - og nogle gange skal man jo passe på, hvad man ønsker sig, slutter han.

Tidligere mandag aften reagerede kronprins Frederik på beslutningen om, at han skal til Qatar for at bakke Hjulmands tropper op.

'Som jeg flere gange har understreget, har landsholdet min fulde støtte, uanset hvor i verden de spiller, denne gang glæder jeg mig til at heppe på holdet hjemmefra, og jeg ønsker Kasper Hjulmand og hans trup alt muligt held og lykke', stod der i et opslag, der var underskrevet af kronprinsen selv.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Peter Ingemann.