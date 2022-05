Hylder Sidney Lee

Fredag blev en af Danmarks største realitystjerner nogensinde, Sidney Lee, begravet. Han blev 43 år.

Efter hans død er det strømmet ind med lovprisende ord fra de, der kendte ham, og da der fredag aften blev afholdt 'Let røven' - et støttearrangement til fordel for kampen mod prostatakræft, var flere af de fremmødte klar til at give deres besyv på tabet af legenden.

- Jeg kendte Sidney ret godt før i tiden. Det var ikke sådan, at vi hang ud sammen, men når vi var på tomandshånd til f.eks. fester, der var han et rigtig rart og dejligt menneske at snakke med. Et helt andet menneske og person end den, man ser (på tv, red.), lød det eksempelvis fra Jeremy 'Panda'.

Jeremy 'Panda' med sin forlovede, Maria. Foto: Emil Agerskov

'Det er synd'

Han var selv en del af realityens første bølge herhjemme, da han var deltager i 'For lækker til love', og selvom hans forhold til Sidney Lee ikke var det tætteste, så mødtes de flere gange.

- Det menneske, jeg kendte ham for at være, det var, at han var sig selv. Så jeg synes, det er synd, det der er sket. Man har godt kunnet se, at livet er gået op og ned, men jeg ved ikke, hvad der skete, siger 'Panda'.

- Hvordan reagerede du, da du hørte nyheden?

- Det ramte mig selvfølgelig, men jeg var ikke en, der postede på Facebook og skrev 'sådan og sådan', når jeg nu ikke havde den tætte kontakt til ham.

Støttede altid

Michael Monetz og fruen Maria Donna blev for alvor kendte herhjemme via tv-serien 'Familien fra Holtewood'. Det var i en tid, hvor de store stjerner hed Susan K, Gleager, Ulven Peter og naturligvis Sidney Lee.

- Vi startede jo det hele for pokker. Og hver gang, vi skulle holde et eller andet, så kom Sidney. Han støttede altid, og han stod der, forklarer Maria Donna, der bliver suppleret af ægtefællen.

- Hver gang, de åbnede Tivoli, så kom han ved tretiden, for så vidste han, at folk var færdige med at spise, og så kom han og hyggede sig. Det var hyggeligt. Han var altid med til bords, siger Michael Monetz.

Michael Monetz og fruen Maria Donna, da de fredag troppede op på den røde løber. Foto: Emil Agerskov

Trak stikket

Maria Donna og Michael Monetz' forhold til Sidney Lee strækker sig derfor mange år tilbage. Sidste gang de så ham var til Reality Awards i marts i år.

- Mange fortæller historien om, at kontakten ligesom gled ud, var det også det samme for jer?

- Ja, det var det jo sådan set. Men det havde også noget at gøre med, at mig og Maria jo mere eller mindre stoppede med at være på tv. Vi trak stikket og holdt os i baggrunden, og det gør jo, at man ikke ser folk ligeså meget, fortæller Michael Monetz og runder af:

- Vi var til Reality Awards her i marts, hvor han var der, og det var jo så sidste gang, vi så ham. Det er sgu sørgeligt.

Sidney Lee døde 16. maj i en alder af 43 år. Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

