Hyldes på sociale medier: 'Hun er gudesmuk'

Der skal gøres op med perfekthedskulturen på de sociale medier.

Det mener både 'Go' Aften Danmark' og værten Janni Pedersen.

Derfor har hun sammen med sin arbejdsplads delt et billede af, hvordan hun ville se ud, hvis hun tog en tur gennem den famøse 'FaceApp' til en et indslag om, hvordan unge kvinder redigerer sig på de sociale medier.

Og det har i den grad skabt røre på de sociale medier.

På Facebook har opslaget med Janni i skrivende stund over 2400 reaktioner fra folk, der hylder værten for at vise forskellen på et rigtigt udseende og et, der har været igennem den store redigering.

'Uden tvivl kønnest, mest naturlig, ægte og skøn på det uredigerede billede,' skriver en.

'Lad os stå ved vores alder og det liv, vi har levet. Kvinden her er i mine øjne gudesmuk,' lyder det fra en anden.

'Rigtig fint med filter - hvis man laver Disney-film, men jeg vil gerne se rigtige mennesker i mit rigtige liv. Og Janni er rigtig,' tilslutter en tredje sig.

Til Ekstra Bladet fortæller Janni Pedersen, at hun er glad for at kunne vise forskellen.

- Det var egentlig Abdels idé, at vi skulle bruge mig, jeg er jo noget mere furet, og han ville altid ligne en Kardashian, hvis vi havde brugt hans billede, og man må da sige, at der en væsentlig forskel. Jeg synes jo, at det er fuldstændig vanvittigt, og jeg er glad for, at vi tager fat i denne her historie, fortæller hun.

Janni Pedersen håber, at indslaget kan hjælpe unge kvinder.

- Hvis unge kvinder ser det her og tænker, at de måske skulle være sig selv i stedet for at redigere sig, så ville det jo være skønt. Jeg synes, at det er synd for denne her generation af kvinder. Det er jo så ærgerligt, at de her smukke kvinder putter et filter på for at se endnu smukkere tid. De kunne jo bruge deres tid på noget andet, og det er bare synd, at denne her iscenesættelse kommer til at fylde så meget.

Den rutinerede tv-vært er klar over, at det kan lyde formanende, men hun mener, det er vigtigt at sende en besked til de unge kvinder.

- Det bliver måske lidt 'eldersplaining', men jeg synes, det er en vigtig debat at have, og jeg synes helt klart at unge og deres forældre skal tage en snak om, hvor vigtige de her filtre egentlig er, lyder det.