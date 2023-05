Hyldet af Hollywood: To danskere på fornem liste

De to danske producere Louise Vesth og Sisse Graum Jørgensen har fået plads på en liste over de 40 mest indflydelsesrige kvinder i den internationale filmindustri.

Listen er offentliggjort af det amerikanske filmmagasin The Hollywood Reporter.

Den er blevet offentliggjort mandag i anledning af Cannes Film Festival, som finder sted denne uge.

Sisse Graum Jørgensen har produceret alle Susanne Biers danske film og har blandt andet også produceret den Oscar-vindende Thomas Vinterberg-film 'Druk'.

Foruden de to Oscar-statuetter, som hun har været med til at vinde for 'Druk' og 'Hævnen', har hun produceret yderligere tre film, der har været nomineret til en Oscar.

Louise Vesth har produceret flere film for Lars von Trier, herunder 'Melancholia' og 'Nymphomaniac'. Derudover er hun produceren bag de første seks sæsoner af 'Klovn'-serien samt den nyeste sæson af 'Riget'.

Sammen har Louise Vesth og Sisse Graum Jørgensen produceret filmen 'En kongelig affære' fra 2012, som blev nomineret til en Oscar i kategorien bedste internationale film.

Begge producere sidder i produktionsselskabet Zentropas ledelse sammen med administrerende direktør Anders Kjærhauge.

På The Hollywood Reporters liste findes filmfolk fra hele verden. Listen hylder kvinder, der efter covid-19 fortsat får film ud til publikum.

'Disse kvinder har fundet en måde at sikre sig pengene og partnerne til at blive ved med at lave de historier, de holder af,' skriver mediet.

Om Louise Vesth og Sisse Graum Jørgensen skriver mediet, at de 'har bygget et europæisk kraftcenter for indiefilm, som er dygtige til at levere internationale prisvindere'.

Foruden de to danske producere finder man også nogle af kræfterne bag internationale succeser som 'Parasite', 'Everything Everywhere All at Once' og 'Triangle of Sadness' på listen.

