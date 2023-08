I åben krig med ugeblad: 'Det er tragikomisk'

Kåre Quist toner oftest frem på skærmen, når han byder velkommen og styrer slagets gang på TV Avisen på DR1.

Men forleden dukkede han op på et badehotel i Gilleleje i selskab med Christina Odorico, som nogle måske vil huske fra TV3-hittet 'For lækker til love'.

Det kan man læse i denne uges udgave af ugebladet Se og Hør, som har billeder af Kåre Quists og Christina Odoricos ankomst til badehotellet, hvortil bladet skriver, at de to dater.

Men Kåre Quist er dog ikke synderligt tilfreds med ugebladets interesse i hans privatliv.

I et længere opslag på Instagram er tv-værten gået i flæsket på Se og Hør, som i Quists optik ikke har respekteret hans ønske om privatliv.

Christina Odorico i 2011, da hun medvirkede i 'For lækker til love' på TV3. Foto: Birger Storm/TV3

'Tragikomisk'

Og over for Ekstra Bladet tager Kåre Quist nu fløjlshandskerne af og uddyber sin kritik af ugebladet.

'Se og Hør beskriver en privat fødselsdagsmiddag, der foregår på privat grund. Jeg bad dem respektere, at en privat middag på privat grund netop er privat. Beskeden lød, at de ville bringe historien alligevel. Opslaget er baseret på Se og Hør fotos, der er taget på privat grund uden vores vidende', skriver han i en sms til Ekstra bladet og fortsætter:

'Hvilken relation, jeg har eller ikke har til Christina, er privat. Alligevel kører møllen jo igen. Christina er personlig træner. Hun er diætist. Og hun lever af at passe børn. Alligevel skal hun udråbes som realitystjerne, fordi hun for 13 år siden har været med i et datingprogram. Det er tragikomisk', skriver han videre.

Når Kåre Quist ikke er i front på TV Avisen er han sammen med Stéphanie Surrugue ofte spydspids, når DR omkring årsskiftet sender højdepunkter fra året, der gik, ligesom han også står i front, når der markeres store kongelige begivenheder. Foto: DR

Føler sig overvåget

Værten sætter kniven ind en sidste gang, så man ikke er i tvivl om, hvad han mener om ugebladets billeder og historie fra hans tur på badehotel:

'Se og Hør overvågede mit kreditkort i 6 år. Det kunne de lige så godt fortsætte med. Når man skal forholde sig til fotos af en privat fødselsdagsmiddag, så er det svært at mærke forskellen på dengang og nu', skriver han med henvisning til Se og Hør-sagen 00'erne, hvor ugebladet med hjælp fra en kilde i Nets fik information om kendte menneskers brug af kreditkort.

Kåre Quist ønsker ikke at kommentere sin relation til Christina Odorico over for Ekstra Bladet, men han understreger, at han ikke er ude efter medlidenhed med sin kritik af Se og Hør:

'Ingen skal have ondt af mig. Jeg er en stor dreng og kan sagtens grine ad det. De største tabere i den her sag er de stakkels læsere. Tænk at de skal trættes med, at jeg spiser fødselsdagsmiddag med den og den. På lørdag er det min mor. I næste uge er det min bror. Det bliver sgu et langt efterår for de hårdt prøvede læsere'.

Ekstra Bladet har spurgt Kåre Quist, om sagen vil få et juridisk efterspil, men det har han ikke ønsket at kommentere.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Christina Odorico, som dog oplyste, at hun havde for travlt med sit arbejde som dagplejer til at kunne tale.

