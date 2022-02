I byen med eksen

Signe Lindkvist var i højt humør, da hun torsdag aften dukkede op på den pink løber forud for optagelserne til årets Zulu Awards.

Med i byen havde hun sin eksmand, Thomas Nordkvist, som hun blev skilt fra tilbage i 2008.

- Jeg er simpelthen gået i byen med min eksmand, smilede Signe Lindkvist og forklarede, hvordan det kan lade sig gøre, når de begge har nye partnere.

- Ud over at være min eksmand og far til mit barn, så er han også min allerbedste ven. Men min egen kæreste er på skiferie, og så var han den søde type, der kom og satte en kasse i min cirkusvogn med en Zulu Awards-nominering, og så spurgte jeg, om han ikke ville med i aften, sagde hun og fortsatte.

- Det er kun hyggeligt. Han er selv i musikbranchen, så der er en masse han selv kan snakke med, så jeg skal ikke underholde ham hele aftenen, grinede hun.

Familie uanset hvad

Signe Lindkvists opskrift på, hvordan man bevarer et godt forhold til sin eks lyder såre simpel.

- Man opfører sig ordentligt generelt. Men jeg er jo meget tilhænger af, at man er en familie uanset hvad. Særligt også når man har børn sammen og er blevet skilt, sagde hun.

Tv-værtens holdning er, når man har elsket hinanden engang, så holder man jo ikke op med det.

- Det bliver bare en anden kærlighed. Jeg synes generelt, at det er et vigtigt signal at sende overfor sine børn, at man også godt kan gå i byen med far, selvom far og mor ikke er kærester mere.

Hold dig til

Hvordan Signe Lindkvists nuværende partner, Mads Ulrik Holmstrup, forholder sig til at eksen er kommet med på ferie, svarer hun kontant på med et grin.

-Han er tage på skiferie. Så må han sgu holde sig til. Ej jeg tænker, at han tager det meget meget afslappet.

- Har I altid haft det sådan, du og din eks?

-Ja, han har altid været min bedste ven. Selvfølgelig var måske lige den første måned efter, hvor der var lidt bøvl og ballade. Men vi havde en fredelig skilsmisse, og jeg er også fadder til de børn, han har fået efter.

Signe Lindkvist og hendes eksmand har en datter på 16 år sammen.