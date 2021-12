I chok: - Det er usmageligt

Realitystjernen Amalie Szigethy fik sig noget af et chok, da hun onsdag eftermiddag skulle hente sine børn fra daginstutition.

For da hun efter ti minutter kom tilbage til sin bil sammen med sine to døtre, var den ene rude på bilen blevet smadret, og hendes dyre taske var væk.

'Jeg blev lamslået og slået bagover. Jeg følte, at jeg blev udsat for et overgreb. Og mine piger var vidne til det hele. Har grædt så meget,' skriver hun i en story på Instagram.

Amalie Szigethy var rystet, da hun blev mødt af synet af den smadrede bilrude. Privatfoto

Den 30-årige realitystjerne, der er aktuel i 'Forsidefruer', skriver derudover, at det er anden gang på to måneder, at hun er udsat for tyveri.

Usmageligt

Til Ekstra Bladet fortæller Amalie Szigethy, at hun bevidst havde lagt sin taske under sædet med en masse jakker over, så den ikke var til at se udefra.

- Jeg tænker, at hvis jeg lægger den under sædet og selvfølgelig låser døren, så sker der ikke noget. Men jeg er væk i under ti minutter, og da jeg kommer tilbage, så er min rude helt smadret, og min taske er væk, siger hun og fortsætter:

- Jeg kommer ud af institutionen med en baby på armen, og så er der bare glasskår overalt, og så var det i højre side, hvor min mindste datter plejer at sidde. Det er så usmageligt. Min store pige blev selvfølgelig rystet, for hun så sin mor være meget oprørt og bange.

Tyven efterlod glasskår udover barnesædet. Privatfoto.

Ud over chokket så skræmmer det også Amalie Szigethy, at tyven højest sandsynligt må have holdt øje med hende.

- Mine bilruder er jo tonede, så du kan ikke kigge ind, så de har jo holdt øje med mig, og hvor jeg har lagt tasken. Det er mega ubehageligt, forklarer hun.