I chok over besked: - Jeg er helt paf

Da tv-kendissen Micki Cheng forleden var på jagt efter en lejlighed sammen med sin kæreste, Michael, fik han sig noget af et chok.

I forbindelse med, at han var i kontakt med en potentiel lejlighedsudlejer i Grenaa over telefonen, blev han nemlig afvist på baggrund af sin seksualitet.

På sin Instagram-profil har han delt screenshots af samtalen, der lød på følgende måde:

'Er det dig alene?', lød det fra udlejeren, efter Micki havde spurgt til pris og andre omstændigheder omkring lejligheden.

'Nej, vi er to,' svarede han.

'Årgang 0'-stjerne jubler: - Det bliver dejligt

Det næste spørgsmål fra udlejeren kom dog i den grad bag på den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager.

'Mand og kvinde?' lød det.

'Har det nogen betydning?' spurgte Micki, hvortil han fik svaret 'ja'.

Micki Cheng medvirkede i 'Den store bagedyst' tilbage i 2015. Foto: Carsten Mol

Siden spurgte han igen til, om det handlede om, at ejeren ikke ville have et homoseksuelt par boende.

Til det fik han svaret: 'Det er ikke mit hjem.'

Helt paf

Til Ekstra Bladet fortæller Micki Cheng, at han var meget rystet over den tilbagemelding.

- Jeg må indrømme, at jeg var helt paf, da jeg så den besked. Jeg tænkte: 'Nej, seriøst'? Jeg kunne næsten ikke tro på det, og det var også derfor, at jeg skrev, om det skulle forstås, som om et homoseksuelt par ikke måtte bo der, for jeg kunne simpelthen ikke tro det, siger han og fortsætter:

- Og da det så gik op for mig, at det var det, der var tale om, så blev jeg virkelig ramt. For jeg har aldrig oplevet sådan noget før. Generelt er jeg jo af den opfattelse, at jeg er meget glad for at bo i Danmark, fordi vi er nået så langt. Derfor gjorde det mig også helt paf. Jeg var i chok og kunne simpelthen ikke forstå det. Og så blev jeg rigtig sur og ked af det.

Micki Cheng fortæller, at han flere gange siden er blevet spurgt, om der kunne være tale om en misforståelse. Det er han dog overbevist om ikke er tilfældet.

- Jeg skrev af samme grund efterfølgende og spurgte, om det handlede om, at vi er homoseksuelle, eller om to veninder for eksempel heller ikke måtte bo der sammen. Det fik jeg aldrig svar på, men jeg spurgte jo direkte om det her med homoseksualitet, og der var det rimelig tydeligt, hvad svaret var. Så jeg tolker det klart, som at det hænger sammen med min seksualitet, og for mig er det ikke et tolkningsspørgsmål, understreger han.

Har løst gærkrisen

Enormt ked af det

Ifølge Cheng er der dog især én ting, der går ham på.

- Det her handler jo ikke om, at det sker for mig. Men jeg er meget skuffet over, at det her sker, og at det sikkert sker for mange derude. Vi siger i Danmark, at vi er godt med i forhold til diskrimination, racisme, homofobi og alle de her ting, men det viser bare, at det findes derude.

- Og så gør det mig enormt ked af det, fordi der er mange - især unge - mennesker, der følger mig, som også selv er homoseksuelle og måske er på nippet til at springe ud. Det gør mig meget ked af det, at de skal ud i en verden, hvor det her sker.

Tv-kendis udsat for groft hærværk: - Det er modbydeligt

Vil ikke gå videre med sagen Cheng fortæller, at han ikke har tænkt sig at gå videre med sagen. - Jeg ved godt, at jeg kunne gå videre med sagen og anmelde dem for diskrimination og alle de her ting, men det vil jeg ikke. Jeg er slet ikke interesseret i at bo hos sådan en person, men jeg synes samtidig, det er vigtigt at italesætte, at det her altså stadig forekommer - også i Danmark. Det findes derude, og vi er ikke kommet længere. Jeg bliver ked af det på alle menneskers vegne, men især dem, der er unge og sårbare. - Og så håber jeg bare, at mit opråb gør, at der måske er nogle forældre derude, der vil tale lidt med deres børn om de her ting. For alle mennesker er lige meget værd, uanset hvad farve de har, og hvilken seksualitet de har, og det synes jeg er vigtigt at give videre. Siden opslaget har Micki Cheng da også fået en del feedback. - Jeg har kun mødt kærlighed på min vej efterfølgende, og jeg har fået mange boligtilbud, siger han og fortæller, at han og Michael også har fundet et sted at bo.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra den pågældende udlejer.