Fredag aften begyndte rigtig godt for Mathilde Neuvonen fra DR-serien 'De dyre piger', der hyggede sig i byen sammen med sine kollegaer.

Alt var godt, indtil det hele tog en dramatisk drejning, da Mathilde blev spyttet på. Det fortæller hun i en story på Instagram.

Da Ekstra Bladet kommer igennem til den 24-årige søndag, er hun stadig tydeligt berørt af hændelsen, som fandt sted på H9 Bar på Halmtorvet i København.

- Jeg havde en hyggelig aften med mine kollegaer, da der så er en, der spytter på min hals og siger: 'Er det nice at være en dyr pige?', siger Mathilde og tilføjer, at hun bare gik fra situationen, fordi det har hun lært er bedst.

- Jeg var helt i chok, så jeg nåede ikke rigtigt at reagere. Det var først dagen efter, jeg sådan blev lidt ked af det over situationen. Jeg har så svært ved at forstå, hvad der går igennem folks hoveder, når de opfører sig sådan.

Bliver tit genkendt

Det er ikke første gang, Mathilde møder nogen, der kan genkende hende fra tv, men de vil ofte bare gerne sludre.

- Det er heldigvis sjældent, jeg møder folk som ham, der spyttede på mig, fortæller hun.

- Så ja, husk nu på, at andre mennesker har følelser, og man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles - og jeg tvivler på, han ville kunne lide, at jeg spyttede på ham, påpeger Mathilde.

'De dyre piger' er både rystende godt og meget vigtigt tv, mener Ekstra Bladets anmelder.

