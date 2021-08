I corona-krise: Flygtede hjem med børnene

Jakob Kjeldbjerg har været i gennem en følelsesmæssig rutsjetur under pandemien. Værst var det, da den brød ud i marts 2020, fordi hans to piger risikerede at blive fanget i udlandet

'Robinson'-vært Jakob Kjeldbjerg har altid været en rendyrket familiemand. Faktisk i så høj grad, at han måtte knibe en tåre, da han og konen Christine fra domicilet i Frankrig sagde au revoir til deres to døtre Maria og Sophia Kjeldbjerg forrige år.

Her skulle sidstnævnte studere på Cambridge-universitetet i England, mens førstnævnte var blevet optaget på en 'A Levels'-kostskole samme sted.

Men så gjorde coronaen pludselig sit indtog, og det skabte panik i det Kjeldbjerg'ske hjem.

- Det har virkelig været en følelsesmæssig tur i karussellen. Vi syntes jo, at det var hårdt nok at sige farvel til dem samtidig, da de var henholdsvis 17 og 19 år. Men så kom corona, og så blev det endnu hårdere, fortæller Kjeldbjerg og fortsætter:

- Min kone og jeg var indstillet på, at nu var det kun os i huset. Men så i marts sidste år, da corona begyndte at brede sig, tog vi til England for at hente den yngste hjem igen i utide, beretter Jakob Kjeldbjerg.

Årsagen var, at Danmark begyndte at lukke ned. Frankrig ligeså. Men England havde ikke reageret endnu. Det var nu eller aldrig.

- Vi tænkte: 'Hvad gør vi nu som ansvarlige forældre?'. Vi frygtede simpelthen, at England også ville blive et lukket land. Det endte derfor med, at vi tog begge piger med hjem til Frankrig for at sikre os, at vi kunne være sammen som familie, hvis pandemien varede ved, lyder det.

Artiklen fortsætter under videoen ...

En krigssituation

Og det var et klogt valg. En uge efter, at hele familien Kjeldbjerg i al hast havde forladt Storbritannien, blev grænserne også lukket til og fra det engelske.

- Det var nærmest helt ’krigsagtigt’, at vi nåede at få dem ud, mens vi endnu kunne. Men det betød jo desværre, at et helt spændende skoleår blev smadret for dem. Pludselig sad de dér hjemme ved os og fik fjernundervisning. Men det gik fint. Og så fandt vi da ud af hvor dejligt, vi har det i familien, griner Kjeldbjerg.

Corona har også haft andre alvorlige konsekvenser for den populære vært. Læs mere om det her.