Sangerinde og skuespiller Szhirley hader ordet skønhedsfejl.

Hun kalder de små mærkværdigheder ved ens udseende for specialiteter, der kan være med til at gøre en smuk.

Det fortæller hun til Alt for damerne.

Men det har ikke altid været let for Szhirley at acceptere sit udseende. Først da hun ramte 20erne, lærte hun at elske sin israelske næse, som hun i årevis var ked af.

- I dag elsker jeg mine saftige lår, og at jeg har en booty, der kan bruges som cafébord, siger Szhirley, der har fået selvtilliden fra en stærk mor, som har givet hende selvtillid hele barndommen.

Ifølge Szhirley keder det polerede glansbillede hendes øjne, intet behøver at være perfekt. Dog er hun ikke bleg for at indrømme, at hun selv har fået lavet botox og filler.

Faktisk får hun lavet botox et par gange om året. Men for hende handler det om at være opmærksom på, hvorfor man vil ændre på sit udseende. Hun mener, at der skal være en grund til det.

Hun håber også på, at hendes yngre fans og følgere holder sig fra drastiske indgreb i en ung alder, fordi måske lærer de ligesom hende at elske deres udseende med årene.