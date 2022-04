'I dag har jeg fået ridderkorset! jeg er så utroligt glad og stolt. Og skal i øvrigt bede alle om at kalde mig 'sir' fremover.'

Sådan skriver komponist og dirigent for DR Pigekoret Phillip Faber på et opslag på Instagram, hvor han viser et billede af sig selv stående rank og stolt med ridderkorset placeret på hans venstre bryst.

Ifølge kongehuset består Ridderkorset af et hvidemaljeret sølvkors med kanter i rød emalje. Mellem hver korsarm er der en krone i sølv, og øverst på korset er dronning Margrethes kronede monogram. Ordenen bæres altid på venstre side af brystet.

Ridderkorset fås i flere grader, hvor Phillip Faber har fået den første, kaldet: Ridder af Dannebrogordenen.

Særligt udvalgte personer

Ridderkorset uddeles kun til personer, der gør en særlig indsats, og det kan både være profiler inden for dansk politik, erhvervsliv og kulturliv.

Phillip Faber har særligt udmærket sig under coronapandemien, hvor Danmark var lukket ned, og danskerne var nødt til at isolere sig derhjemme. Her startede chefdirigenten sammen med Mads Steffensen initiativet 'Fællessang - hver for sig', som blev sendt på DR hver fredag.

Initiativet skulle styrke fællesskabet og samle danskerne under pandemien gennem sang og musik, og Kongehuset har tidligere udvist stor begejstring og rost Phillip Faber for initiativet.

Programmet 'Fællessang - hver for sig' var særligt med til at gøre Phillip Faber landskendt, eftersom danskerne fulgte med på den trøstende fællessang hver fredag hjemme fra stuerne, da pandemien tvang Danmark til at lukke ned. Foto: DR TV

Udover Phillip Faber er Ridderkorset også blevet uddelt til store kulturprofiler som skuespiller Sidse Barbett Knudsen (2022), musiker Teitur Lassen (2021) og musiker og maler Kim Larsen, som dengang takkede nej til den fornemme orden.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Phillip Faber, men det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar fra ham.