I dag sker det: Robert Hansen skal for retten

I dag genoptager retten på Frederiksberg voldssagen, der rigtig skulle være behandlet tilbage i februar, hvor skuespiller Robert Hansen er tiltalt for to tilfælde af vold og et enkelt tilfælde af grov vold.

Første forhold skulle ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har gået aktindsigt i, være foregået i november 2020 på skuespillerens adresse på Frederiksberg. Her skulle der angiveligt være tale om slag med knytnæve.

Andet forhold drejer sig om grov vold i marts 2021, hvor Robert Hansen angiveligt har tæsket forurettede med en guitar.

Tredje forhold drejede sig ifølge anklageskriftet om en hændelse i en ferielejlighed i spanske Fuengirola, hvor Robert Hansen 15. juli angiveligt skulle have slået forurettede flere gange i ansigtet med knyttet hånd og siden sparket forurettede i ribbenene.

Fortsat uafklaret

Det er særligt forhold tre, der har spillet en stor rolle i selve retssagen, og tidligere på året efter massiv kaos i retten fik retssagen udskudt. Det skyldes, at det ikke havde været muligt for den danske anklagemyndighed at få svar på, hvorvidt spansk politi fortsat efterforskede sagen.

- Vi synes, at det er et stort problem, at der er fremsendt et anklageskrift til retten 22. september, når vi ikke ved, hvad der foregår i Spanien. Det vil blive noget rodet noget, hvis vi ikke kan behandle det hele sammen, lød det fra dommeren i retten tilbage i februar.

Det tyder dog på, at forhold tre fortsat kommer til at spille en stor rolle, når retssagen tirsdag formiddag genoptages.



Erbil Kaya, Robert Hansens advokat, oplyste fredag i sidste uge til Ekstra Bladet, at forhold tre endnu ikke er afklaret og først bliver det i retten.

Robert Hansen nægter sig skyld. Der forventes at falde dom i sagen onsdag middag. Ekstra Bladet dækker sagen live både tirsdag og onsdag.

