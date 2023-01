I dag sker det: Sådan begraves Lise Nørgaard

’Når jeg er død, skal vennerne og familien holde et ordentligt gravøl’.

Det har Lise Nørgaard sagt ved flere lejligheder – og i øvrigt helt uden piv – for når man først har passeret de 100 fødselsdage og stadig kravler opad i alderen, så forholder man sig til den slags med en realisme, som sørger for god plads til dem, der var tætte og som må tage afsked.

Og har man først én gang set Lise Nørgaard bunde en snaps i Tivoli Klubben, så ved man, at hun under sine omgivelser et gravøl, der vil kunne huskes.

Lise Nørgaard var ikke en dame, som viste sig offentligt med mindre make up og frisure var i orden. Derfor var stylist Dennis Knudsen hendes faste følgesvend igennem mange år. Privatfoto

I dag klokken 14 bisættes det 105–årige journalist– og forfatterikon i Sankt Pauls Kirke i København. Hun sov stilfærdigt ind lige efter nytår mæt af dage – som man siger, og hermed sluttede et langt og begivenhedsrigt liv.

Men allerede kl. 12.30 vil interesserede uden invitation kunne få adgang til de ca. 400 siddepladser, der er i kirkens sideskibe. Det er nemlig sådan, at bisættelsen helt i Lise Nørgaards ånd er åben for alle – så længe plads haves i kirken.

'Matador'-skaberen

Glemt bliver 'Matador'-skaberen da heller ikke de første mange år. Det viser de mange hundrede af mails på dr.dk., hvor danskere har benyttet sig af muligheden for at sende en sidste hilsen.

Taknemmelighed og beundring blander sig med tristesse over hendes bortgang. Der er dog også enighed om, at det ikke er sørgeligt, men derimod meget vemodigt.

Her ses blomster ved Lise Nørgaard-statue på gågaden i Roskilde, men der vil komme et hav af blomster til bisættelsen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

’Tak, tak, tak for ihærdigt at bidrage til en mere feministisk samfundsudvikling, kulturel dannelse og for at være ’en kultiveret rappenskralde’. Æret være dit minde, skriver Anne Marie.

’Tak for arven. Du efterlader megen rigdom til os alle på forbilledlig vis. Du var meget værdsat, og du påskønnede, at vi alle var begejstrede for det, du var, og det, du gjorde. Æret være dit minde', skriver Lone.

En tredje – Annette – skriver: ’Kære Lise. Tak for dit store forfatterskab, og tak for alt. Hvil i fred'.

Sådan fortsætter kondolenceskrivelserne næsten ’uendeligt’.

Denne smukke kirke - Sankt Pauls Kirke - i København danner i dag rammen om det sidste farvel til Lise Nørgaard. Liselotte Sabroe/ Ritzau Scanpix

Salmer og sange

Lise Nørgaard var en dame med stor akkuratesse og præcision i de ting, hun foretog sig. Af samme grund er det også i hendes testamente præciseret, hvilke tekster der skal læses op i kirken, og hvilke salmer der skal synges.

Sognepræst Kathrine Lilleør ønsker ikke at afsløre, hvad hendes tale i kirken under bisættelsen vil indeholde, men hun har tidligere i forbindelse med et tv-interview med Cecilie Frøkjær sagt, at Lise Nørgaard har ønsket, at der blandt andet bliver talt over teksten fra Matthæus’ Bjergprædiken kapitel 6.

Blandt de salmer og sange, der synges ved ceremonien, er også ’I Danmark er jeg født’. Sangen vil blive sunget af operasanger Jens Christian Wandt. Digtet, der udgør sangen, er skrevet af H.C. Andersen, og har to melodier – en af Henrik Rung og en af Poul Schierbeck. Lise Nørgaard har med sans for detaljen ønsket, at sangen synges på Schierbeck-melodien.

Et andet stort ønske fra Lise Nørgaard er, at koret i Sankt Pauls Kirke fremfører Gabriel Faures korværk ’Requiem’. Det sker inden selve bisættelsen.