- I det øjeblik er han færdig

Tirsdag faldt hammeren, da tv-kongen over dem alle Jes Dorph-Petersen blev fjernet fra skærmen på TV2 på grund af to anklager om seksuelle krænkelser.

Siden har Jes Dorph-Petersen forklaret sin side af sagen i flere forskellige danske medier og på sin egen Facebook-profil. Her har han plæderet sin uskyld og samtidig kritiseret TV2's håndtering af sagen og fremgangsmåden i den eksterne advokatundersøgelse, som var med til at fælde ham.

Siden er det væltet ind med støtter fra nær og fjern til Jes Dorph-Pedersen - både fra kolleger og på de sociale medier.

Torsdag talte Ekstra Bladet i den forbindelse med kommunikationsekspert William Atak, som har speciale i shitstorms. Han forklarede, at Jes Dorph-Petersen har været klog i sin kommunikation ved at stå frem og gå til modangreb og dermed har fået skabt en lovestorm frem for en shitstorm.

Men Jes Dorph-Petersen leger i den grad med ilden. I hvert fald hvis man spørger Lasse Meldgaard Bloch, der er kommunikationsekspert og strategisk direktør hos kommunikationsbureauet OTW.

- Problemet er, at han spiller med en enorm vigtig blind makker. Man ved ikke, om de her kvinder står frem, og derfor bliver det, at han går så heftigt ud og går til modangreb i medierne, også en form for russisk roulette, for hvis der er en af de her kvinder, der står frem og på troværdig vis sætter ansigt på, så er han kravlet så langt op i forsvarstårnet, at der er meget langt ned igen, siger han.

Også Jens Gaardbo er blevet afskediget som konsekvens af den interne undersøgelse hos TV2. Foto: Mogens Flindt

'Ville være katastrofalt'

Derfor mener Lasse Meldgaard Bloch også, at det er meget risikabelt, at Jes Dorph-Petersen har været så åbenmundet i diverse medier.

- Det er fint nok at gå ud og forsvare sig selv, når man mener, at man er uskyldig. Men det kan være meget farligt at gøre det alle steder og lade det accelerere på den måde. For jo mere, han går i offensiven, jo større sandsynlighed er der for, at de her kvinder får incitament til at stå frem, siger han og fortsætter:

- Det ville være katastrofalt for det her forsvar, hvis en kvinde stiller sig frem med ansigt. Hvis en troværdig kvinde stiller sig frem og fortæller, at han har tvunget hende til sex, så vil MeToo-bevægelsen æde ham med hud og hår, og så vil han være færdig og kunne se på en bøgehæk gro resten af sine dage. Hver gang han beskylder en af kvinderne for at have løjet eller overdrevet, bliver der jo større sandsynlighed for, at de stiller sig frem som modpol, og i det øjeblik, det sker, er han færdig.

Jes Dorph-Petersen: Sagen kort Tirsdag kunne Ekstra Bladet på baggrund af en intern mail sendt til medarbejderne på Nordisk Film TV afsløre, at den populære tv-vært Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra selskabet og dermed fjernet som vært på TV2. Det sker efter en ekstern advokatundersøgelse af sager om sexisme og sexchikane på TV2. Anklagerne mod Jes Dorph-Petersen drejer sig om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003 og kommer fra to kvindelige tidligere praktikanter. Den ene har forklaret, at hun tilbage i 2001 blev inviteret hjem til Jes Dorph-Petersen af en fælles kollega, og under besøget skulle Jes Dorph ifølge kvinden have lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på en briks, hvor han angiveligt tiltvang sig sex med hende. Den anden kvinde forklarer, at hun i 2003 var på et lignende besøg hos Jes Dorph-Petersen med en mandlig kollega. De to mænd lagde ifølge kvinden op til sex, men ifølge hendes forklaring afviste hun. Jes Dorph-Petersen afviser over for Politiken anklagerne. - Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie. Hvorfor finder hun på det, har jeg ikke noget svar på, men jeg ved, at det der er ikke sket, siger han til Politiken. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Vis mere Luk

Meldgaard Bloch mener derfor i stedet, at Dorph-Petersen skulle have holdt sig mere tilbage.

- Han skulle have været mere afdæmpet. Måske give et stort interview, hvor han kom med sine pointer, og så trække sig tilbage. For lige nu vil han falde hårdt, hvis tingene udvikler sig, siger han og tilføjer:

- Hvis manden er uskyldig, kan man have forståelse for, at han vil være alle steder. Det kan man sagtens forstå. Men han spiller mod en blind makker. Man ved ikke, hvad der kommer. Dorph aner ikke, om den ultimative presbold bliver spillet, og om nogen sætter ansigt på. Som han har sat sig op nu selv, vil folk måske tro på ham, så længe der ikke er nogen, der står frem. Han maler sig selv op i et hjørne, så faldet er fatalt, hvis det kommer.