I dyb sorg: Har mistet deres søn

Efter syv år i opslidende fertilitetsbehandling kunne revydirektør-parret Micky, 45, og Lone Pless, 46, i april fortælle til Her&Nu, at de endelig ventede sig en lille søn, som skulle komme til verden i august, og at de var lykkelige ud over alle grænser.

Lykken var dog alt for kort for parret, der til misdannelsesscanningen i uge 20 fik den forfærdelige besked, at der var noget helt galt med deres dreng inde i maven.

Det oplyser parret i et opslag på Facebook, som Ekstra Bladet har fået lov at dele.

'Det er med stor sorg, at vi deler denne opdatering med jer. Det værste, der kan ske for kommende forældre, er netop sket for os. Vi har i dag (sidste uge, red.) fået konstateret af eksperter på Rigshospitalet, at vores lille dreng lider af en alvorlig hjertefejl. Han vil som følge deraf skulle igennem mange komplicerede operationer, som man ikke ved, om han kan overleve. Han vil aldrig få et normalt liv', lyder det i opslaget.

Parret fortæller i opslaget, at de derefter skulle tage den mest svære og frygtelige beslutning.

'Selvom vi har kæmpet for et barn i 7 år, så vil vi ikke sætte et barn i verden, som vi på forhånd ved ikke ville få et godt liv. Så af kærlighed til lillemanden, vælger vi nu at afbryde graviditeten. Han vil for evigt være en del af vores historie, og vi har elsket tiden, hvor vi har glædet os over livet i maven og alle de drømme, der følger med'.

Meget ramte

Til Ekstra Bladet fortæller Mickey Pless, at de efter nogle dage har det bedre, selvom de fortsat er i stor sorg.

- Vi er selvfølgelig meget ramte. Vi har været syv år i fertilitetsbehandling, og endelig var det lykkes. Det var virkelig et ønskebarn for os, og da det lykkedes, var det helt fantastisk. Da vi finder ud af, at han har den her hjertefejl, som gør, at han ikke vil få et ordentlig liv, bliver vi hurtigt enige om, at vi ikke vil være så egoistiske og beholde ham, siger Mickey Pless og fortsætter:

- Vi er kede af det, men vi er også lettede over, at bekymringerne omkring vores valg er væk nu. Nu skal vi bearbejde den her svære og stærke oplevelse.

Han roser samtidig sin kone for hendes store styrke.

- At have en kone, der ønsker det her så meget, og at hun så samtidig er så sej, at hun er stærk nok til at sige stop, det synes jeg er virkelig sejt.

Mickey Pless fortæller, at sundhedspersonalet har været rigtig gode til at tage hånd om dem i den svære tid.

- De har simpelthen været fantastiske til at tage hånd om os. De har også tilbudt os psykologhjælp, hvis vi har behov for det. Vi har ikke taget imod det endnu, men det er der, hvis vi har brug for det. Lone fødte vores søn i søndags, så nu tager vi den herfra og ser, hvordan det går, men de er der, hvis vi har brug for det.

Mickey Pless fortæller, at han og Lone vil starte op i fertilitetsbehandling igen, når de er klar til det.

- Jeg tror, vi har behov for at prøve igen, for nu har vi set, at det kan lykkes. Så vi prøver igen, når vi er klar. Vi har æg, og vi vil gerne prøve igen, siger Mickey Pless og fortsætter:

- Men vores søn skal obduceres, for vi vil gerne finde ud af, om der er tale om en genfejl. Hvis der er det, vil vi ikke prøve igen, men lægerne tror, det simpelthen er sort uheld, og vi kan ikke være i at skulle stoppe efter den her ulykke.