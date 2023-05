I flæsket på Støjberg: - Fremmedhadets bannerfører

'Fremmedhadets bannerfører nummer et i Danmark'.

Det er så kontant, Michael Falch beskriver den tidligere integrationsminister Inger Støjberg i sin nye bog 'Under månen'. Det skriver Her&Nu.

For selvom Michael Falch i dag er gift med sin thailandske hustru, så blev Ginnalee, der dengang blot var hans kæreste, nemlig udvist af Danmark for tre år siden.

Parret nåede at bo sammen i et halvt år i Danmark, før Ginnalee måtte forlade landet, og siden har Michael Falch kastet alle sine kræfter i at få hende hertil. Han har endda måttet bo en længere periode i Flensborg i forsøget på at opfylde EU-reglerne for familiesammenføring.

Annonce:

Og mens Danmarksdemokraternes formand ikke var integrationsminister for tre år siden, så er det alligevel noget af en bredside, Falch får sendt af sted mod politikeren, der fik indført en del stramninger på udlændingeområdet i sin ministertid.

'Det var ikke ofte, jeg decideret følte mig 'krænket', men når jeg så hende i tv-indslag – vennesælt smilende med ansigtet lagt i de mest imødekommende folder – så følte jeg mig krænket. Når hun tonede frem på skærmen, forekom det nærmest utænkeligt, at hun virkelig skulle være den inhumane mennesketype, som hun reelt havde vist sig at være i sin fejde mod al slags fremmedhed,' skriver Michael Falch i bogen, der udkom torsdag.

Inger Støjberg fejrede det som bekendt med en lækker kage, da hun som integrationsminister fik inførst stramning nummer 50 på udlændingeområdet. Foto: Facebook

Kritikken preller af

Inger Støjberg lader sig dog ikke slå ud af den hårde medfart, hun får i musikerens bog, da hun taler med Ekstra Bladet.

- Konklusionen må nok være, at jeg er langt mere begejstret for hans musik, end han er for min politik. Jeg har været til mange af hans koncerter. 'Superlove' er apropos en af sangene, der er på playlisten, når jeg fester med mine venner, siger Inger Støjberg.

Annonce:

- Hvad siger du til, at Michael Falck kalder dig fremmedfjendsk i dine år som politiker?

- Jeg har ikke så meget at sige til, andet end min konklusion om, at min holdning til ham er meget anderledes. Jeg vil glæde mig til at høre ham spille næste gang, jeg får muligheden.

- Gør det indtryk på dig, når du hører historier om, hvordan de beslutninger, som politikere træffer, rammer almindelige mennesker på en måde, der enten splitter familier eller forhold ad eller munder ud i, at folk føler sig så ulykkelige?

- Jeg mindes, at hun var her ulovligt, så skal man jo selvfølgelig forlade landet. Det er klart. Jeg står fuldstændig ved den politik, jeg førte dengang. Det er det samme, jeg mener i dag. Jeg har ikke skiftet holdning overhovedet.

- Men kan du forstå, at familier bliver ulykkelige, når nogle de har nær bliver afvist?

- Det er klart, at man kan jo sagtens savne en, selvfølgelig savner man en, man er forelsket i, hvis vedkommende skal forlade landet, men man skal have et samfund, hvor man overholder reglerne.

Optakten til årets Eurovision har været fyldt med skandaler. Hør om dem alle i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app