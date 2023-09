I kæmpe sorg: - Det var for tidligt

Louise Schouw har været venner og kolleger med Judith Rothenborg i mere end tyve år, hvor de har arbejdet sammen på det teater, Louise Schouw driver i Taastrup.

Derfor har nyheden om skuespilleren og tv-personlighedens død efter et langt kræftforløb også ramt Louise Schou hårdt. Det skriver hun i et længere opslag på Facebook.

Men minderne kan ingen tage fra dem, som stod Judith Rothenborg nær. Og i Louise Schouws opslag er der heller ikke sparet på flotte mindeord til den mangeårige veninde.

'Judith var sin egen. Et livsstykke! Favnende og levende - med farverige klæder, mangefarvede skrifttyper i mails - et glimt i øjet og som oftest en kæmpe smil', skriver hun og fortsætter:

'Hun øsede af sin kærlighed og livsvisdom til os der var tæt på - og var ikke bange for sin egen sårbarhed. Og hun så mig i de stunder, hvor andre ikke gjorde.'

Judith Rothenborg er uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1974 og har i de senere år markeret sig ved sin medvirken i DR-successen 'Mormor på mandejagt'. Foto: Linda Johansen

- Hun var heller ikke klar

Til Ekstra Bladet fortæller Louise Schouw, og at hun ikke var klar til at tage afsked med Judith Rothenborg.

- Det var for tidligt. Hun var heller ikke klar. Hun var kun 74, hun skulle ikke dø nu. Der var meget mere liv i hende.

Hun fortæller videre, at de to har haft 'et nært makkerskab' igennem årene, hvor Judith Rothenborg har været med i omegnen af 1300 opførelser på Louise Schouw Teater.

- Hun øsede ud af sig selv, og så var hun til sidst meget i medierne om at finde en mand, og det er muligt, hun ikke fandt kærligheden, men alle os omkring hende fik det til gengæld af hende i store mængder på smukkeste vis. Det er jeg glad for at havde været en del af, siger hun og fortsætter:

- Jeg har en kæmpe kærlighed til Judith, hun formåede om nogen at leve livet i farver.