I koma: - En enorm forskrækkelse

I marts 2020 lå Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe dødssyg på hospitalet og endte i koma. Der er mere end et år efter ingen læger, som har kunnet finde ud af, hvad den 61-årige grevinde fejlede.

'I starten af marts var jeg på vej til den anden side af livet. Jeg rykkede nærmere 'under livet'. Det var ikke covid-19, men en forfærdelig sygdom. Da jeg vågnede fra koma på hospitalet, var mine tanker klare, ved bevidsthed, og jeg var tilbage til normalen. Det var kun min krop, der fik stærk medicin, som var lænket til hospitalssengen, skrev Cath Alexandrine Danneskiold-Samsøe i et opslag på sin Instagram-konto tre måneder efter sygdomsforløbet.

- En enorm forskrækkelse

Til Ekstra Bladet fortæller den polskfødte modeekspert, at ikke engang læger endnu ved, hvad der var galt med hende, da hun for 15 måneder siden lå i koma. Den uvished er noget, hun har lært at leve med.

- Det var en enorm forskrækkelse. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Og jeg ved stadig ikke, hvad det var, fortæller hun ærligt, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber til Danish Beauty Awards, som blev afholdt i Tivoli Congress Center.

Hun endte i koma, men da hun kom hjem fra hospitalet, kom hun sig hurtigere, end hun havde forventet.

Foto: Henning Hjorth

I koma

- Så var jeg i koma. Det var meget weird. Men på grund af, at der var sådan en usikkerhed ved det, gav lægerne mig store doser af alle mulige medikamenter, så jeg meget hurtigt catchede op igen, men jeg var helt utroligt træt, fortæller hun.

Efterfølgende har Cath Danneskiold-Samsøe, som tidligere har arbejdet som PR for modehuset Louis Vuitton og tøjmærket Max Mara, været igennem utallige undersøgelser, og kun en enkelt har hun sagt nej tak til.

- De mistænkte, at det var meningitis, som angreb hjernen, fordi jeg var væk. Men de har ingen beviser, og de har testet alt. MR-scanning, blodprøver. Alt. Men til sidst spurgte de mig, om de måtte tage en blodprøve fra min ryg, og det har jeg sagt nej til.

- Nu er jeg her

Om det har været corona, som Cath Danneskiold-Samsøe har været ramt af, vides ikke, men tanken har strejfet hende.

- Så har man ligesom bevist, man kan være syg uden nødvendigvis at hoste eller at have høj feber, fortæller hun.

Men selvom uvisheden har fyldt meget, så er hun positivt stemt.

- Det er svært. Jeg var på en anden planet, og jeg troede ikke, at jeg ville komme tilbage. Nu er jeg her, og jeg har det fint.