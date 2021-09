I krig med datters skole

Den tidligere fodboldspiller Allan Nielsen er lige nu i konflikt med Ordrup Gymnasium i Gentofte, hvor hans datter Nanna går.

Det skyldes ifølge fodboldspilleren en række udtalelser, som en lærer er kommet med, i forbindelse med at datterens klasse på søndag skal på studietur til Italien.

Allan Nielsens datter Nanna er nemlig ikke blevet vaccineret imod coronavirus, og det skabte ifølge den tidligere fodboldspiller problemer, da de i klassen havde en dialog om den kommende studietur.

- Min datter kommer hjem og siger, at hun har haft en oplevelse med en lærer i forbindelse med studieturen, hvor læreren har sagt til Nanna og hendes veninde, at de er dumme og uvidende, og at de er tabere, fordi de ikke er vaccinerede og ødelægger det for de andre, lyder det fra Allan Nielsen, der fortsætter:

- Da pigerne forsøger at have en dialog omkring, hvordan de skal forholde sig, når de ikke er vaccinerede, og om der kan blive lagt en plan for dem, får de at vide, at det kan der ikke blive taget højde for.

Trist til mode

Ifølge Allan Nielsen var han chokeret, da hans datter fortalte om episoden.

- Jeg er meget chokeret: Er det virkelig sådan, snakken foregår fra lærerne på en offentligt betalt institution, hvor alle skal være ligestillede?, siger Allan Nielsen, der efterfølgende har delt datterens oplevelse i et opslag på Facebook.

Allan Nielsen fortæller, at han har været i dialog med skolens rektor, Søren Helstrup, i kølvandet på episoden.

- Han sagde, at han ville undersøge det og tage en snak med læreren. Det håber jeg sker. For jeg forstår ikke, hvorfor min datter skal udsættes for sådan en diskrimination. Det er unødvendigt. For vi har nu engang frit valg til at bestemme, om vi vil have vaccinen eller ej.

Allan Nielsen har under coronapandemien flere gange udtrykt sig kritisk om sygdommen. I programmet 'Shitstorm' på P1 er han tidligere blevet gået på klingen, fordi han under pandemien har delt konspirationsteorier på sine egne sociale medier.

Over for Ekstra Bladet afviser Søren Helstrup i en mail påstandene fra Allan Nielsen. Du kan læse mailsvaret i boksen herunder:

Svar fra Søren Helstrup 'Det er nok en af den slags historier, hvor man skal passe på med at tro på alt, hvad der står på Facebook. Ingen bliver kaldt tabere eller andet og elever, der ikke er vaccineret, kan deltage på studieture, hvis de i øvrigt efterlever de krav, der er på rejsedestinationen. Men selvfølgelig er der ikke talt sådan til eleverne, og selvfølgelig kan man komme på studietur uvaccineret, hvis destinationen tillader det, og man i øvrigt overholder de restriktioner, der så er. Vi har opfordret alle elever og medarbejdere til at lade sig vaccinere, men der er ingen restriktioner forbundet med ikke at være det i forhold til undervisningen og relationerne til skolen. Opslaget har i øvrigt en karakter, som gør at jeg ikke vil kommentere yderligere på det. Der er ikke nogen sag, og ingen bliver diskrimineret', lyder det i mailen. Ekstra Bladet ville gerne have stillet en række uddybende spørgsmål til Søren Helstrup - blandt andet om han kan bekræfte, at han har været i dialog med Allan Nielsen, men det har ikke været muligt. Vis mere Vis mindre

Har det dårligt

- Allan, Søren Helstrup understreger, at der ikke er en sag, og imellem linjerne at I lyver. Hvad har du at sige til det?

- Jeg har det virkelig dårligt med, at den mand, der leder den her skole, beskylder min datter og mig for at lyve. Der er flere, der kan bekræfte det, og det er to voksne, anstændige og ærlige piger, der fremlægger noget, som de er bekymrede over i den her svære situation, alle står i, og så bliver de kaldt løgnere!

Ekstra Bladet har været i kontakt med Monica, der er den veninde, Allan Nielsen omtaler, og hendes far, Henrik Reinhard Hansen.

De bekræfter begge forløbet og udlægger det på samme måde som Allan Nielsen.

- Vores lærer sagde til os direkte, at hun syntes, vi var dumme - især når vi har biologi som a-fag og ikke vil lade os vaccinere - og at vi var egoistiske. Vi fik også at vide, at vi var nogle tabere, og at man da skulle være ubegavet, hvis man ikke fik vaccinen, fortæller Monica til Ekstra Bladet.

- Vi prøvede at sige, at vi jo respekterer, at folk bliver vaccinerede, men at vi også har et frit valg til at lade være. Hun mente, at vi ved ikke at være vaccinerede ødelagde det for alle de andre på turen. Det var meget ubehageligt.

