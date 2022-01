I opråb: Siger fra over for kritik

'Paradise'-deltager Nora Tveden Thomsen har fået nok af, at nogle kan finde på at skrive til hende, at hun er for tynd og et dårligt forbillede for sine følgere.

Derfor siger hun nu fra på sin Instagram-profil, hvor hun forklarer baggrunden for sit nylige vægttab.

- Det er rigtig svært at snakke om, men ja, jeg har tabt mig rigtig meget, og det skyldes, at jeg døjer med stress og angst for tiden. Derfor er det svært for mig at spise. Husk, at alle har hver sin kamp, lyder det fra Nora.

Bange for folks reaktioner

Over for Ekstra Bladet uddyber realitydeltageren, hvorfor hun fortæller åbent om sin angst, selvom det har været meget grænseoverskridende.

- Jeg vil gerne være et godt forbillede og hjælpe andre. Derfor har jeg overvejet at snakke om det her i fire måneder, men jeg har ikke turde at gøre det før nu, fordi jeg var så bange for, at folk vil tænke, at det er latterligt.

- Det er mega trist, når folk skriver, at jeg ikke behøver at redigere mig selv tyndere, når jeg er tynd i forvejen, men det gør jeg heller ikke. Den er værst at få, fordi det er forfærdeligt, at der er nogle, der tænker, at jeg bruger min tid på at redigere mig tyndere. Folk ved ikke, hvad der ligger bag, og derfor skal de passe på med at være efter andre, påpeger hun.

Nora Tveden Thomsen var med i 'Paradise Hotel' sidste år, og det har trigget hendes angst meget, efter hun kom hjem fra Mexico. Foto: Henning Hjorth

Nora har kæmpet med angst i en evighed, men hendes tilstand blev forværret, efter hun kom hjem fra Mexico. Angsten fik nemlig en følgesvend: stress, der resulterede i, at hun måtte sige sit job op.

- Jeg sagde op for fire måneder siden for at tage vare på mig selv. Men jeg kan godt se, at jeg har ventet for længe med at sige stop, og det har gjort, at jeg har mistet min appetit fuldstændig og får angst, når jeg skal spise.

I dag får Nora professionel hjælp i form af en lifecoach og psykolog, og den unge kvinde er sikker på, at hun nok skal komme oven på igen, men det gør det ikke nemmere, at hun får negative kommentarer smidt efter sig.

- Det er synd, at folk tror, jeg sulter mig selv, fordi jeg så gerne vil have, at jeg ikke var det her sted. Jeg skylder ingen en forklaring på noget, men lige med det her har jeg lyst til at forklare folk, at jeg ikke har det særlig godt lige nu.