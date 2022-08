I oprør over tyveri: - Usselt, ondt og modbydeligt

Janni Ree vil have politiet til at tage sager om hundetyverier mere alvorligt

Et Facebook-opslag har siden torsdag bredt sig som en steppebrand på de sociale medier.

En efterlysning af to små mopshvalpe, der blev stjålet fra en opdrætter på Lolland torsdag, er i skrivende stund blevet delt mere end 20.000 gange. Én af dem, der har kastet sig ind i kampen om at finde de stjålne hundehvalpe, er forsidefrue Janni Ree.

Hun har ligget vågen den halve nat, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Tyvene er brudt målrettet ind for at stjæle de her hvalpe, der er dybt afhænge af deres mor, som de har sparket, så hun nu halter, lyder det fra en grådkvalt Janni Ree, der intet har til overs for hundetyvene.

Annonce:

- Én ting er at stjæle døde ting som tv og computere, men at stjæle levende, små væsener er simpelthen så usselt, ondt og modbydeligt. Tænk at synke så lavt, det må være virkelig onde mennesker, der gør sådan noget. Så har man ingen empati i livet.

Hun mistænker tyvene for 'koldt og kynisk' at have holdt øje med købhund.dk, der er de danske opdrætteres portal for at annoncere og sælge kommende kuld.

- Hundene var lige netop blevet seks uger dagen forinden, og så begynder de at kunne få hvalpefoder og kan spise selv. Og de var det eneste, der blev stjålet, siger hun.

Frygter afpresning

Små hunderacer som mops, chihuahua og fransk bulldog er populære for tyve, der kan få mange penge for de små kræ.

Janni Ree, der er gift med rigmanden Carsten Ree, har selv to mopshunde, Cobra og Lola, og hun frygter for, at hun en dag bliver udsat for et hundetyveri. Hun frygter det, når hun går tur med dem, og når de skal være alene hjemme.

Annonce:

- Det er jo amerikanske tilstande, hvis man ikke engang kan tøjre sin hund udenfor. Og jeg er selv begyndt at låse hundene inde i vores safe room, hvor man ikke kan komme ind, fordi jeg tænker på, at min mand er velhavende, og at det kunne få nogle til at stjæle vores hunde og pengeafpresse os, siger hun.

Hun håber, at hendes opråb kan være med til at presse hundetyvene til at levere de små hvalpe tilbage, selvom hun godt ved, de måske allerede er solgt til udlandet.

Og så retter hun også en opsang til politiet, som i hendes optik skulle gøre mere.

- Jeg synes godt, politiet kunne gå mere ind i sagen. Jeg ved godt, det er noget andet end mordsager, men det her skal stoppes, og man kan sende et signal til tyvene om, at denne her form for kriminalitet altså ikke kan betale sig.