I retten igen: Vil konfiskere svinedyr luksusbil

Nicklas Bendtner skal atter for retten, efter han er blevet tiltalt for i alt syv forhold

Tilbage i februar kunne Ekstra Bladet afsløre, at fodboldspilleren Nicklas Bendtner endnu engang var havnet i problemer med ordensmagten.

Denne gang var han havnet i problemer, efter han kørte uden førerret i en Porsche, som siden blev beslaglagt 11. februar.

Nu får sagen konsekvenser for Bendtner, der snart skal stå skoleret i Københavns Byret.

Det skriver B.T.

Af anklageskriftet, som Ekstra Bladet ligeledes har fået indsigt i, fremgår det, at Bendtner er tiltalt for i alt syv forhold, der alle vedrører overtrædelse af færdselsloven.

Her er Bendtner i fem forhold tiltalt for at køre uden kørekort, mens to forhold handler om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Lovovertrædelser I 2009 smadrede han sin Aston Martin, da han kørte galt på vej til træning. I 2011 kørte han for stærkt og endte med at få frakendt sit kørekort i 56 dage. Det kostede også en bøde på cirka 5800 kroner. 2012 stod på endnu tre trafikale lovovertrædelser, der endte med at koste 46.000 i bøder og sagsomkostninger. Den danske fodboldspiller kom også i problemer i 2013, hvor han kørte med alkohol i blodet mod færdselsretningen på Gammel Strand. Han endte med frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 842.222. I 2018 bliver Nicklas Bendtner anmeldt for vold mod en taxachauffør. Han bliver sigtet efter voldsparagraf 244 i straffeloven. Taxachaufføren bliver også sigtet efter samme paragraf. Bendter bliver dømt til 50 dages ubetinget fængsel, han får dog lov til at afsone dommen i sin lejlighed med fodlænke. Bendtner ved retssagen i København, hvor han blev idømt 50 dages fængsel. Foto: Mogens Flindt Vis mere Vis mindre

Flere overtrædelser

Ifølge politiet fandt første lovovertrædelse sted 9. juni 2020, hvor Bendtner angiveligt kørte uden kørekort på Nørre Allé i København.

Samtidig overskred han ifølge politiet fartgrænsen ved at køre 58 kilometer i timen i et område, hvor fartgrænsen var på 50 kilometer i timen.

Kort efter havnede Bendtner atter i problemer, da han ifølge politiet drønede afsted på Helsingørmotorvejen med 157 kilometer i timen på en strækning, hvor man kun må køre 110 kilometer i timen.

Bendtner har altid været glad for dyre biler. Her ses han i sin Porsche tilbage i 2012. Foto: Thomas Graversen

Da fartovertrædelserne fandt sted, havde Bendtner ifølge anklagemyndigheden ikke førerret, hvilket ligeledes er tilfældet i to andre forhold, der fandt sted på Amagermotorvejen i februar og på Færgestationsvej i Rødby i januar.

Anklagemyndigheden kræver, at Bendtner får en bødestraf, når sagen begynder i Københavns Byret 27. april, ligesom de er af den overbevisning, at hans Porsche Taycan Turbo S, der har en værdi af omkring to millioner kroner, skal konsfiskeres.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nicklas Bendtner, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Hans advokat, Anja Mourildsen fra Forman Advokater, ønsker ikke at kommentere sagen.

- Jeg har ikke nogle kommentarer, lyder den korte medling.

- Hvordan forholder han sig til anklagerne?

- Det har jeg heller ikke nogen kommentar til. Det må vi vente at se, lyder det kortfattet.

Det har derfor ikke været muligt at få svar på, hvordan Bendtner forholder sig til de syv anklagepunkter.