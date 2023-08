I sorg: Har kendt ham hele livet

Søndag aften kunne familien til mangeårig entertainer Eddie Skoller dele den sørgelige nyhed, at han var gået bort i en alder af 79 år efter længere tids sygdom.

Tabet af Eddie Skoller har efterladt forretningsmand Christian Stadil i sorg. Til Ekstra Bladet fortæller han, at Skoller var hans fars ældste ven og derfor også et nært bekendtskab til ham selv.

'Eddie var min fars ældste ven. De gik på Stenhus Kostskole sammen og blev bedste venner for næsten 65 år siden; i 1962 og har kendt hinanden siden. Det vil sige, at Eddie kom i mit barndomshjem', skriver han i en besked.

'God rejse'

I et opslag på Instagram sætter han flere ord på tabet af Eddie Skoller, som har ramt både Stadil og hans hustru, Alice, hårdt.

'Kære Eddie. Alice og jeg kommer til at savne dig, og det ved jeg også, at din ældste ven Thor kommer til. Jeg har kendt dig hele mit liv og er rigtig glad for, at vores relation de sidste 15 år gik fra en ‘onkel‘ Eddie-relation til en fin voksen venskabsrelation med dig og dejlige Dorrit', skriver han i opslaget.

Han ønsker samtidig Eddie Skoller en god rejse.

'Jeg håber, at du er kommet godt frem, hvor det så end er, Eddie, og at der er god vin, musik, genudsendelser af ikoniske tenniskampe, der måske nydes sammen med nogle af tenniskammeraterne, der er taget i forvejen - og så optræden og jam sessions med nogle af dem, du rent professionelt skal nævnes i samme åndedrag med, f.eks. Victor Borge. Safe travels', skriver Christian Stadil.

Eddie Skoller var især kendt for sange som 'What did you learn in school today', 'En enkel sang om frihed' og 'I Middelhavet sardinen svømmer'.

Han efterlader sig fem børn og hustruen Dorrit Elmquist.